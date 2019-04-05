Киев, 5 марта. Президент Украины Петр Порошенко принял участие в испытаниях комплекса крылатых ракет «Нептун». Об этом говорится в сообщении на странице Порошенко в Facebook.

Комплекс «Нептун» является украинской разработкой.

«Поздравляю всех с удачными испытаниями крылатой ракеты «Нептун», которая будет поставлена на вооружение Военно-морских сил Украины», — говорится в сообщении Порошенко.

Как передает RT, испытания комплекса крылатых ракет прошли на полигоне в Одесской области.

Ранее Порошенко заявлял, что Украина должна принять меры по «развитию собственного военного потенциала». По его словам, в последние пять лет Киев «добился прорыва» в ракетных технологиях. В качестве подтверждения своих слов Порошенко привел реактивную систему залпового огня «Ольха», которая оснащена управляемыми ракетами. Он также заявлял, что производство комплекса крылатых ракет «Нептун» начнется уже в 2019 году.

Напомним, комплекс «Нептун» украинское госпредприятие «Спецтехноэкспорт», специализирующееся на продаже оружия, представило на выставке IDEX-2019 в Абу-Даби в феврале. Сообщалось, что разработка базируется на мобильном шасси КрАЗ-7634.

«Нептун» — комплекс из четырех противокорабельных ракет. Украинские инженеры заявляли, что ракеты способны поразить суда с водоизмещением до пяти тысяч тонн на расстоянии до 280 километров.