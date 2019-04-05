Семья в Тюмени выбросила миллионы рублей на помойку

Тюмень, 5 апреля. Семья в Тюмени случайно выбросила на свалку несколько миллионов рублей, вырученных от продажи квартиры. Об этом в пятницу заявил начальник цеха мусоросортировочного завода Виктор Загидулин, выступая на пресс-конференции. Точную сумму денег, которые оказались на помойке, он уточнять не стал.

Загидулин отметил, что тюменцы, осознав произошедшее, сразу же обратились к нему с просьбой о помощи. Супругов допустили на завод и разрешили проверить мусор. Паре пришлось собственноручно перерыть 12 тонн отходов, прежде чем они нашли выброшенный с пакет с деньгами, пишет «Ридус».

Ранее сообщалось, что житель Великобритании Джеймс Хоуэллс случайно выкинул ноутбук, на котором хранилась криптовалюта на несколько миллионов долларов. Цифровой кошелек, содержащий 7500 биткоинов, отправился на свалку, после того, как владелец пролил на ноутбук, в котором он хранился, газировку. Хоуэллс заявил, что планирует перерыть городскую свалку, однако администрация города заявила, что не допустит таких «искателей» на мусорный полигон.

Кроме того, похожая ситуация произошла в Москве накануне, правда на этот раз выбрасывание денег было осознанным поступком. Житель Чечни привез в Москву сумку с 21 млн рублей, которые собрали его односельчане. Мужчина должен был передать ценный груз в гостинице «Марко Поло». В какой-то момент между ним и получателем денег завязалась драка, после чего соучастница получателя схватила сумку и выбросила ее в окно на глазах у прохожих и постояльцев отеля. Кому уроженец Чечни передавал деньги и на что они шли — не уточняется.