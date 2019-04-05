Верхушка съела финансирование региональных штабов Навального

Москва, 5 апреля. Штаб скандально известного блогера Алексея Навального в Кемерово вскоре может постичь судьба отделений в других городах, которые не оправдали расходов на содержание после президентских выборов в 2018 году.

Штаб Навального в столице Кузбасса был открыт в разгар так называемой «предвыборной кампании» блогера, которого не допустили до участия в президентской гонке в прошлом году из-за непогашенной судимости.

Скорую ликвидацию штабу пророчат авторы Telegram-канала «Бузотеры и воронье», которые обратили внимание на то, что последователи блогера в этом регионе давно не производят никаких «интриг, скандалов или расследований». Вся невнятная работа местного штаба, как отмечается в публикации, заключается по большей части в нападках на нового губернатора Сергея Цивилева. Сторонники Навального критикуют его за якобы невыполненные обещания и приписывают ему все возникающие в регионе проблемы.

«Все разоблачения областной власти построены на заголовках из «Яндекс Новостей». Хотя очевидно, что руководящий всего год регионом Цивилев все эти проблемы получил в наследство», — отмечает Telegram-канал.

Транслируют свои обвинения члены штаба Навального посредством YouTube. На канале опубликовано несколько десятков видео, самую большую популярность среди которых в феврале 2019 года получило обращение главы штаба Стаса Калиниченко. Он остался недоволен отменой прямых выборов мэра Кемерово и Новокузнецка. При этом ролик собрал всего 26 тысяч просмотров. За полгода работы канал привлек лишь 3,7 тысячи подписчиков.

Стоит отметить, что Кемерово, столица Кузбасса, попала в центр внимания после трагедии в «Зимней вишне», где 25 марта 2018 года погибли 60 человек, из них 37 — дети. За несколько дней до случившегося штаб Навального опубликовал видео, на кадрах которого юные сторонники блогера объясняли, почему «заведомо не признают мартовские выборы честными». В сам день, когда произошло ЧП, штаб по непонятной причине выложил видео, в котором подводил итоги голосования.

При этом соболезнования жителям столицы Кузбасса Навальный выразил весьма сомнительным способом, лишь написав на стакане с кофе: «Кемерово, мы с вами». Кроме того, блогер в дни кемеровской трагедии назвал траур «идиотским».

Что касается лидера штаба, то у Калиниченко сложились натянутые отношения с правоохранительными органами, пишет «Политика Сегодня». Он уже побывал в СИЗО, а также в суде за репост изображения со свастикой в Twitter. Авторы Telegram-канала полагают, что для Калиниченко наступил «момент истины». Возглавляемый им штаб вскоре может быть закрыт, если сторонники Навального «не будут громко и задорно ругать власть». Кураторство акций протеста перейдет в случае ликвидации отделения к Новосибирску.

Как отметил профессор «Высшей школы экономики» Олег Матвейчев, ситуация со штабом в Кемерово не исключение, тенденция к сокращению отделений прослеживается по всей стране. На местах активисты разочарованы обманами с финансированием, отметил специалист. По его словам, часто штабу центральное руководство обещает одни деньги за протестную акцию, а в итоге приходят совсем другие суммы.

Матвейчев указал, что юные члены штаба не способны поддерживать работу штабной сети скромными вложениями. Реальными спонсорами он считает крупных бизнесменов.

«Основные деньги потребляет сам Навальный и его верхушка», — добавил он.

Эксперт отметил, что пока в региональных штабах остаются «молодые романтики», однако скоро они окончательно разочаруются в руководстве, а сами отделения будут закрыты.

Напомним, в последнее время блогер оказывался в центре сразу нескольких скандалов. Один из них связан с избиением его поклонниками молодого человека в Москве, который просто снял Навального на мобильный телефон. После инцидента выяснилось, что скандально известный блогер и его сторонники прямолинейны и готовы отстаивать свою позицию только в виртуальном пространстве.