В РФ посоветовали Омеляну «хорошо поискать» украинский танк, способный доехать до Москвы

Агрессией ответил украинский дипломат и министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян на приглашение Союза транспортников прислать представителя страны в столицу России. Он пообещал приехать «вместе с союзниками на танках» с написанным на бортах боевых машин лозунгом «На Москву».

Правда, в России считают, что танк, на котором украинцы смогут доехать хотя бы до границы, в стране придется хорошо поискать. Как отреагировали на заявление Омеляна российские транспортники и военные — в материале Федерального агентства новостей.

«Такой министр не годится ни в министры, ни в транспортники, ни в танкисты, — сожалеет в беседе с корреспондентом ФАН военный политолог Александр Перенджиев. — Когда с ним пробуют осуждать создание транспортной системы, а у него в голове военная тематика, то он не поедет, а приплывет — как в картине «Приплыли». Политика, которую ведет его страна и которую он поддерживает, уже привела к плачевной экономической и социальной ситуации, в том числе в транспорте».

Политолог также напомнил о популярном видео в Интернете, где предположительно украинский боец не находит с утра свой танк и заявляет, что тот украден.

«Омеляну очень подходит роль в этом видео, — считает Перенджиев. — При той системе развития ВПК и технологий, что складывается в стране, пусть не обольщается: он на своем танке и двух метров не проедет, у них танки не заводятся, не ездят и идут на металлолом».

Генерал-майор Михаил Макарук, член организации «Офицеры России», пожелал подобным людям поскорее уйти с политической государственной сцены Киева, чтобы быстрее «расчистить путь для настоящего диалога и развития сотрудничества между Украиной и Россией в интересах наших народов».

По мнению военного, про адекватность реакции министра речь не идет.

«Он ведет себя оскорбительно по отношению к российскому народу, который вместе с украинцами того поколения освободил от фашизма Киев и всю украинскую землю», — заявил он ФАН.

Специалист в танковой технике Николай Тутрин — генерал-майор в отставке, в недавнем прошлом вице-президент Международной федерации танкового биатлона и главный тренер команд ДОСААФ России в «Танковом биатлоне» — тоже добавил пару комментариев к амбициозному плану украинского министра.

«Пусть они сначала приведут свои танки в хорошее состояние, километров за сто хотя бы до границы доедут, потом поговорим, — сказал Тутрин в разговоре с ФАН. — Я служил на их танках в Харькове, могу сказать что там хорошие головы есть. Но они тут попытались недавно продать за границу пару экземпляров с заводы имени Малышева, но у них это сорвалось — они не способны выполнить те технические характеристики, которые предъявляет заказчик».

Обещание въехать в Москву на танках оценили и в Совете Федерации, и в МИД РФ. Член Совфеда Алексей Пушков напомнил, что «единственным, кто всерьез собирался въехать в Москву на танке, был [глава Германии] Адольф Гитлер».

«Но у него хотя бы было много танков и был план действий, — напомнил сенатор. — У киевских болтунов — ни того ни другого».

Далее он предрек украинцам торжественный въезд в выгребную яму.

Официальный представитель МИД Мария Захарова предположила, что пункт назначения Омеляна на самом деле находится в штате Айдахо в США — там тоже есть город с названием Москва. Пожелала доехать с песней.

Но если без шуток, то обсуждаемый перл Омеляна — это официальная реакция государственного деятеля, министра инфраструктуры в ответ на дружественное предложение принять участие в мероприятии Союза транспортников России. Организация пригласила представителя Украины обсудить единое транспортное сообщение в рамках Евразийского союза транспортных, экспедиторских и логистических организаций на собрании 23 апреля.

Транспортное сообщение между Россией и Украиной тоже стоило бы обсудить. Регулярное авиасообщение между двумя странами прекращено по инициативе киевских властей в 2015 году. В апреле этого года Украина запретила и чартерные рейсы. Исключения составляют полеты, связанные с миссиями ООН, ОБСЕ и Красного креста. Заметим, что Росавиация предлагает вернуть воздушное сообщение в полном объеме.

Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян не раз предлагал отменить и железнодорожное сообщение, хотя билеты на маршруты «Киев — Москва», «Одесса — Москва» и «Киев — Санкт-Петербург» дали самую большую прибыль украинскому железнодорожному ведомству в 2017 году. Кроме того, железная дорога пока остается самым удобным способом сообщения, которым пользуются украинцы, приезжающие на заработки в Россию.

Президент Союза транспортников России Виталий Ефимов заявил ФАН, что транспортники на Омеляна не в обиде.

«Наше дело — пригласить представителей Украины, мы не могли этого не сделать, — сказал он. — Когда мы их приглашали, имели в виду добрую волю — пусть политики рвут свои чубы, а мы транспортники, мы должны быть вне политики. Но все начинается с деятелей высшего уровня: министр находится в упряжке президента, потому так себя и ведет».

По словам президента Союза транспортников, украинские перевозчики хотели бы принять участие в мероприятии Евразийского союза транспортных, экспедиторских и логистических организаций в апреле, но теперь сделать это им не позволит заявление своего одиозного министра.

«Недавно в Москве были представители украинской власти довольно высокого уровня, обсуждали возобновление поставок газа из России, — напомнил Виталий Ефимов. — Так если их потом на Украине чуть не съели за это, то что уж говорить о простых людях из транспортной сферы».

По мнению думского депутата, транспортный процесс прерывать нельзя, что бы ни происходило в политике страны — она от этого только проиграет в экономике и торговле.