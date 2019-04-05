В России назвали учения НАТО и Украины приглашением поиграть с огнем

НАТО усиливает бряцанье оружием у российских границ, ожидая, что может кого-то напугать. Об этом в комментарии Федеральному агентству новостей рассказал военный эксперт, директор Центра геополитических исследований Института инновационного развития Дмитрий Родионов.

Военные учения

Страны-члены Североатлантического альянса и Украина начали в пятницу совместные военные учения в Черном море Sea Shield («Морской щит — 2019»). Об этом сообщила пресс-служба миссии Украины при НАТО в Twitter.

Учения будут проходить в Черном море с 5 по 13 апреля.

«Четырнадцать румынских военных кораблей и шесть военных кораблей из Болгарии, Канады, Греции, Нидерландов, Турции с участием 2200 военнослужащих будут выполнять совместные боевые задачи в Черноморском регионе», — говорится в тексте сообщения.

Ранее генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг заявил, что страны НАТО согласовали меры по поддержке Украины и Грузии в Черном море. В частности, предусматриваются военные учения, обмен информацией и заходы в порты акватории. По его словам, принятые меры помогут улучшить осведомленность Североатлантического альянса о ситуации в Черном море.

«Приглашение поиграть с огнем»

По словам Дмитрия Родионова, постоянные заходы натовских кораблей в Черное море — очевидная деятельность, направленная на нагнетание напряженности в регионе. Разговоры о необходимости защиты Украины и содействия ее ВМС — лишь прикрытие, уверен эксперт.

«От кого ее защищать? И чему там содействовать? Впрочем, от кого — понятно. От России. Они этого и не скрывают. И содействовать они собираются, по их же словам, «разблокированию» Керченского пролива. Понятно, что на прорыв Керченского пролива они сами не пойдут, могут лишь морально поддержать украинских камикадзе своим присутствием, напутствием и обещанием отомстить. Не исключено, что именно с этой целью происходит последнее наращивание натовской группировки», — пояснил Дмитрий Родионов.

Эксперт отметил, что вторая — более очевидная цель — обозначение своего присутствия. «Демонстрация флага» — обычная деятельность для ВМФ любой страны, уверен Родионов.

«Правда, возникает вопрос, что в Черном море делают американцы, британцы и прочие, которым там, вроде как, нечего делать? Да еще и в рамках неких блоковых учений? Вероятно, тут задача, как и с Украиной — поддержать присутствием саму НАТО. Причем, если не считать Турцию, не особо жаждущую вляпываться в антироссийские провокации, тем более, у родных берегов — весьма условно», — добавил Дмитрий Родионов.

По мнению эксперта, в НАТО рассчитывают на то, что смогут напугать кого-то в Москве. Количество всегда переходит в качество, и постоянное бряцание оружием рано или поздно должно привести к тому, что у кого-то просто сдадут нервы.

«Вопрос в том, у кого они раньше сдадут. И как бы это не привело к фатальным последствиям, как могло бы случиться, если бы тот же «Дональд Кук» сбил тогда наш самолет, и сам в ответ отправился бы на дно. НАТО, по сути, приглашает нас поиграть с огнем. Ладно бы сами играли и обжигались, проблема в том, что от таких игр может пострадать не только играющий, но и окружающие», — заключил Дмитрий Родионов.

Ранее ФАН сообщало, что пуск «Калибров» подлодкой ВМФ РФ от причала стал неприятным сюрпризом для НАТО.