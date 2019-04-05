Меркель и Порошенко встретятся 12 апреля

Берлин, 5 апреля. Канцлер Германии Ангела Меркель проведет на следующей неделе встречу с президентом Украины Петром Порошенко, сообщил официальный представитель немецкого кабмина Штеффен Зайберт.

«У них (Меркель и Порошенко) запланирован совместный обед, после него они вместе выступят около 14.00 перед прессой», — сказал представитель немецкого правительства.

Председатель предвыборного штаба Порошенко Олег Медведев на пресс-конференции в пятницу подтвердил, что Меркель «пригласила» главу украинского государства приехать в Берлин 12 апреля.

Зайберт отметил, что немецкое правительство не усматривает в предстоящей встрече признаки оказания Порошенко поддержки в борьбе за президентское кресло. Он подчеркнул, что украинцы примут решение, которое они считают правильным, в ходе второго тура президентских выборов.

Немецкий политик добавил, что Германия «будет продолжать поддерживать ориентированную на проведение реформ Украину» вне зависимости от принятого украинскими гражданами решения.

Напомним, выборы президента Украины прошли 31 марта. Однако никто из кандидатов не смог набрать необходимого для победы в первом туре количества голосов. В связи с этим ЦИК Украины объявила о втором туре. Он пройдет 21 апреля. Во втором туре президентских выборов примут участие Владимир Зеленский и Петр Порошенко.