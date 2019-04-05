Суд на месяц закрыл интернет-магазин «Плеер.ру»

Москва, 5 апреля. Посетителей интернет-платформы «Плеер.ру», которая занимается продажей электроники, в пятницу встречает баннер, предупреждающий о том, что магазин временно не работает.

Ясность внесла Федеральная налоговая служба, где сообщили, что деятельность интернет-магазина за неиспользование онлайн-касс на месяц приостановил суд.

«Административное наказание в виде приостановления деятельности организации назначено судом на основании материалов ФНС России по проверке, проведенной совместно с ФСБ России», — говорится в комментарии налоговой службы.

В ходе проведения административного расследования налоговики выявили факты грубого нарушения законодательства РФ о применении контрольно-кассовой техники. Платформа «Плеер.ру» не использовала онлайн-кассы. В 2018 году проверка показала, что выручка магазина не фиксировалась в налоговой отчетности, тогда сайт «Плеер.ру» на время приостановил свою работу.