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Суд на месяц закрыл интернет-магазин «Плеер.ру»

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Суд на месяц закрыл интернет-магазин «Плеер.ру»

Москва, 5 апреля. Посетителей интернет-платформы «Плеер.ру», которая занимается продажей электроники, в пятницу встречает баннер, предупреждающий о том, что магазин временно не работает. 

Суд на месяц закрыл интернет-магазин «Плеер.ру»

Ясность внесла Федеральная налоговая служба, где сообщили, что деятельность интернет-магазина за неиспользование онлайн-касс на месяц приостановил суд.

«Административное наказание в виде приостановления деятельности организации назначено судом на основании материалов ФНС России по проверке, проведенной совместно с ФСБ России», — говорится в комментарии налоговой службы.

В ходе проведения административного расследования налоговики выявили факты грубого нарушения законодательства РФ о применении контрольно-кассовой техники. Платформа «Плеер.ру» не использовала онлайн-кассы. В 2018 году проверка показала, что выручка магазина не фиксировалась в налоговой отчетности, тогда сайт «Плеер.ру» на время приостановил свою работу. 

Автор: Федор Веснин
Источник: Федеральная налоговая служба
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