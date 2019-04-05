Депутат Сейма рассказал, с чем на самом деле связана отставка Нила Ушакова

Рига, 5 апреля. Причин для того, чтобы отстранить Нила Ушакова от должности председателя Рижской думы, недостаточно. Об этом заявил депутат Сейма от «Согласия» Игорь Пименов.

«На войне как на войне. Мы хорошо понимали, что находимся под увеличительным стеклом – и находимся не только в Риге, но и вообще – в каждом своем поступке, в Сейме в том числе», – подчеркнул он.

Депутат рассказал, с чем на самом деле связана отставка политика от должности мэра Риги. По словам Пименова, в ситуации с Ушаковым его оппоненты, получив ведущие рычаги в правительстве, испытывали «большой соблазн» применить их против руководства самоуправления.

«На мой взгляд, из того, что мне известно, причин для того, чтобы сносить мэра, недостаточно», – указал депутат.

Пименов назвал весьма закономерным решением то, что Ушаков намеревается оспаривать в суде решение об отстранении его от должности.

«По большому счету, добиваются не снятия конкретного лица с занимаемой должности, председателя Рижской думы. Добиваются того, чтобы сменилась вся правящая коалиция в Рижской думе», — констатировал он.

Напомним, министр по делам регионального развития Латвии Юрис Пуце освободил Ушакова от обязанностей председателя Рижской думы за «неисполнение установленных законом обязательств и нарушения нормативных актов».

Ушаков, в свою очередь, признал, что допускал некоторые ошибки, однако выразил мнение, что за те 12 нарушений, на которые указало министерство, отправить в отставку мэра в правовом государстве нельзя.

Согласно законодательству Латвии, после объявления решения об отставке градоначальника, он вправе в течение 30 дней обратиться в суд с заявлением об отмене распоряжения министра. Если решением суда оно будет отменено, чиновник получит зарплату за период, в течение которого он был отстранен от выполнения должностных обязанностей.

Пуце впоследствии заявил, что отстраненного от должности Ушакова подозревают в нецелесообразном использовании средств из бюджета города.