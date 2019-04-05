Изгнанный Соловьевым поляк Корейба отказался извиняться за оскорбление евреев

Польский политолог Якуб Корейба, которого ранее телеведущий Владимир Соловьев выгнал из студии за оскорбление памяти евреев и провокационные высказывания о СССР, в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей заявил, что не намерен извиниться за свои слова.

Накануне телеведущий и политолог в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» на «России 1» поспорили о том, ответственна ли Польша за уничтожение еврейского народа в годы Второй мировой войны. Соловьев заявил Корейбе, что Варшава неохотно идет на возвращение имущества и практически не выплачивает компенсаций потомкам евреев, которые были убиты.

Гость передачи в свою очередь ответил, что большинство из претендующих на компенсации являются «жуликами, которые притворяются наследниками». Это высказывание возмутило телеведущего, и он попросил Корейбу больше не говорить подобного. Но, несмотря на это, поляк решил не останавливаться и обвинил СССР в бездействии во время уничтожения польских евреев нацистами до 1941 года. После чего Соловьев не выдержал и попросил вывести Корейбу из студии.

«Ты все сказал? А теперь пошел вон отсюда, пока я тебя не взял за нос и не выкинул. Встал и вышел вон. Потому что иначе я не смогу удержать Сатановского и Сосновского от того, чтобы тебя не разорвать здесь. Потому что евреев в Польше большинство было убито не немецкими нацистами, а поляками. Встал и вышел. Я тебе даю 10 секунд. Охрана, придите сюда и уберите этого человека — я не хочу марать руки. Со стулом отсюда вынести. Взяли и убрали его!» — эмоционально заявил Соловьев.

После этого инцидента корреспондент Федерального агентства новостей связался с польским политологом, чтобы выяснить, как тот воспринял произошедшее и намерен ли он в будущем вернуться в студию.

«Можно говорить по содержанию, можно говорить по форме. По содержанию мне категорически не нравится то, что было сказано ведущим. Я цитирую: «Во время войны поляки убили больше евреев, чем немцы». Вот с этим утверждением я категорически не согласен. А в том, что касается формы, ну то есть того, что меня выкинули из студии, ну, наверно, просто не хватило аргументов, потому что тема очень опасная», — сказал поляк.

На вопрос корреспондента о том, станет ли он извиняться за сказанное в эфире телепередачи, Корейба ответил отказом.

«Нет, нет, нет. Совершенно нет. Я считаю, что я все сказал абсолютно правильно, готов свои слова повторить и сказать еще больше на эту тему. Если мы начинаем эту тему обсуждать, ее нужно обсуждать до конца. Потому что трагедия моего народа и тех евреев, которые были польскими гражданами, заключается в том, что ни в 1941, ни в 1942-м, ни в 1943-м, ни в 1944-м даже году ни США, ни Великобритания, ни Франция, ни Советский Союз, никто этими людьми не интересовался», — заключил политолог.

Необходимо отметить, что Якуб Корейба уже не раз становился фигурантом скандалов на политических шоу в России из-за своих провокационных высказываний. Например, в прошлом году в той же программе российский политолог Дмитрий Куликов бросил в него стеклянным стаканом, чтобы прервать попытки поляка его перебить.