Всемирный банк ухудшил прогноз экономического роста Украины до 2,7%

Киев, 5 апреля. Всемирный банк ухудшил свой прогноз по росту ВВП Украины в 2019 году с 2,8% до 2,7%. Об этом финансовая организация говорит в своем обзоре экономической ситуации в Европе и Центральной Азии.

Прогноз экономического роста Украины на 2020-2021 годы ВБ оставил без изменений. По информации банка, в прошлом году рост ВВП страны составил 3,3%. Увеличение размера валового внутреннего продукта специалисты связали с рекордным урожаем и хорошим внутренним спросом.

«ВВП в 2019 году вырастет на 2,7%. В 2020 году — на 3,4%, а в 2021 — на 3,8%», — говорится в документе.

По данным ВБ, в 2018 году рост ВВП Украины составил 3,3%. Рост был поддержан рекордным урожаем и благоприятными условиями внутреннего спроса.

Напомним, что в феврале Всемирный банк констатировал серьезное отставание украинской экономики от европейского уровня. Авторы исследования утверждают, что если Киев и дальше будет игнорировать структурные реформы, то темпы экономического роста останутся минимальными.

Как сообщает министерство финансов Украины, дефицит государственного бюджета по итогам первых трех месяцев 2019 года достиг 25,3 миллиарда гривен (около 930 миллионов долларов). Стоит отметить, что в 2019 году объем дефицита государственного бюджета Украины заложен на уровне 90 миллиардов гривен. При этом на протяжении последних восьми лет расходы украинского бюджета заметно превышают его доходы. В 2014 году дефицит украинского бюджета достиг 78 миллиардов гривен, что составляет 4,98% ВВП.