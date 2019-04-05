Волочкова рассказала, почему Собчак не везет с мужчинами

Москва, 5 апреля. Балерина Анастасия Волочкова возмутилась поведением Ксении Собчак во время съемок выпуска шоу «Осторожно, Собчак» у нее в доме.

В Instagram балерина рассказала о возмутительном поведении светской львицы, которая пришла к ней в гости для съемок шоу. Пока хозяйку дома красили, Собчак пробралась в спальню, чтобы найти «следы мужского присутствия».

Следы она нашла, правда, не совсем те, которые ожидала. В прикроватной тумбочке журналистка нашла предмет, из-за которого, как она призналась, мгновенно захотелось пойти помыть руки. Что именно это было, рассмотреть на выложенном Волочковой видео не удается. Однако Собчак в рамках шоу стала обсуждать с посторонними людьми неожиданную находку.

Поведение гостьи шокировало балерину. Она опубликовала в соцсети пост с отрывками из передачи. Хозяйка дома сожалеет, что пустила Собчак к себе домой по просьбе журналистки, а «в ответ получила беспринципную, бессовестную пакость и мерзость».

«Человек готов на все ради пиара и лайков, — добавила она в соцсети. — Зависть, злобу, неудовлетворенность как женщины, ехидство и бессовестность не вытравить, видимо, из нее».

Она отметила, что с терпением отнеслась к разным выходкам Собчак у себя в гостях, но обыск в спальне оказался точкой кипения. Гостью на такой шаг побудила неудовлетворенность в личной жизни, считает Волочкова, пишет KP.Ru. Балерина отметила, что из-за такого бессовестного поведения журналистке и не везет с мужчинами.

«Тебе уже не поможет ни топор, ни фаллоимитатор, — сделала вывод Волочкова. — Ты совесть свою продала. И уже давно. А ходы твои – дешевые и бессовестные. Вот почему ты не любима мужчинами и несчастна».

Ранее стало известно, что Собчак рассталась с мужем Максимом Виторганом, с которым они вместе воспитывают сына Платона. В этот момент Сети активно распространился слух о том, что у журналистки роман с режиссером Константин Богомолов. В апреле он опубликовал фотографию Собчак в Праге, назвав ее демоном.