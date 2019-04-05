Волочкова рассказала, почему Собчак не везет с мужчинами
Москва, 5 апреля. Балерина Анастасия Волочкова возмутилась поведением Ксении Собчак во время съемок выпуска шоу «Осторожно, Собчак» у нее в доме.
В Instagram балерина рассказала о возмутительном поведении светской львицы, которая пришла к ней в гости для съемок шоу. Пока хозяйку дома красили, Собчак пробралась в спальню, чтобы найти «следы мужского присутствия».
Следы она нашла, правда, не совсем те, которые ожидала. В прикроватной тумбочке журналистка нашла предмет, из-за которого, как она призналась, мгновенно захотелось пойти помыть руки. Что именно это было, рассмотреть на выложенном Волочковой видео не удается. Однако Собчак в рамках шоу стала обсуждать с посторонними людьми неожиданную находку.
Поведение гостьи шокировало балерину. Она опубликовала в соцсети пост с отрывками из передачи. Хозяйка дома сожалеет, что пустила Собчак к себе домой по просьбе журналистки, а «в ответ получила беспринципную, бессовестную пакость и мерзость».
«Человек готов на все ради пиара и лайков, — добавила она в соцсети. — Зависть, злобу, неудовлетворенность как женщины, ехидство и бессовестность не вытравить, видимо, из нее».
Люди, ну как же так...???? Пустила я в свой дом Собчак для съемки по ее просьбе.. А в ответ получила беспринципную, бессовестную пакость и мерзость.???? Этот человек готов на все ради пиара и лайков.???? Зависть, злобу, неудовлетворенность как женщины, яхидство и бессовестность не вытравить, видимо из нее. Ну ладно, грудь мою общупала, чтобы убедиться в ее естестве, но когда камеру скрытую поставила в бане и скрытый микрофон, мне уже было не по себе..???? Но когда без моего ведома Собчак залезла в мою спальню и лазила по шкафам и тумбочкам!! ???? В поисках следов моего любимого, но кроме топора ничего не нашла... И не стеснялась признаться в своей программе, что она так сделала и рылась в вещах... Шок. Просто ФУ!!!???? А вы пустили бы такого человека в дом, оказав доверие? А в программе ее будете участвовать? Какое мерзкое ощущение на душе..???? Простите.. Верю, вы понимаете.. А Собчак могу сказать: Ксения, тебе уже не поможет ни топор, фаллоимитатор.... Ты совесть свою продала! И уже давно.. А ходы твои-дешевые и бессовестные. Вот почему ты не любима мужчинами и несчастна. Фу. Я от тебя не ожидала.???? Мое впечатление читайте по ссылке @kp_star_onlinekp в моем сториз. #анастасияволочкова #волочкова #балет #россия #я #любовь #радость #цветы #счастье #мы #зима #творчество #volochkova #instagood #be #love #me #enjoy #best #good #ballet #друзья #книги #дом
Она отметила, что с терпением отнеслась к разным выходкам Собчак у себя в гостях, но обыск в спальне оказался точкой кипения. Гостью на такой шаг побудила неудовлетворенность в личной жизни, считает Волочкова, пишет KP.Ru. Балерина отметила, что из-за такого бессовестного поведения журналистке и не везет с мужчинами.
«Тебе уже не поможет ни топор, ни фаллоимитатор, — сделала вывод Волочкова. — Ты совесть свою продала. И уже давно. А ходы твои – дешевые и бессовестные. Вот почему ты не любима мужчинами и несчастна».
Ранее стало известно, что Собчак рассталась с мужем Максимом Виторганом, с которым они вместе воспитывают сына Платона. В этот момент Сети активно распространился слух о том, что у журналистки роман с режиссером Константин Богомолов. В апреле он опубликовал фотографию Собчак в Праге, назвав ее демоном.