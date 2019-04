Волочкова рассказала, почему Собчак не везет с мужчинами

Люди, ну как же так...???? Пустила я в свой дом Собчак для съемки по ее просьбе.. А в ответ получила беспринципную, бессовестную пакость и мерзость.???? Этот человек готов на все ради пиара и лайков.???? Зависть, злобу, неудовлетворенность как женщины, яхидство и бессовестность не вытравить, видимо из нее. Ну ладно, грудь мою общупала, чтобы убедиться в ее естестве, но когда камеру скрытую поставила в бане и скрытый микрофон, мне уже было не по себе..???? Но когда без моего ведома Собчак залезла в мою спальню и лазила по шкафам и тумбочкам!! ???? В поисках следов моего любимого, но кроме топора ничего не нашла... И не стеснялась признаться в своей программе, что она так сделала и рылась в вещах... Шок. Просто ФУ!!!???? А вы пустили бы такого человека в дом, оказав доверие? А в программе ее будете участвовать? Какое мерзкое ощущение на душе..???? Простите.. Верю, вы понимаете.. А Собчак могу сказать: Ксения, тебе уже не поможет ни топор, фаллоимитатор.... Ты совесть свою продала! И уже давно.. А ходы твои-дешевые и бессовестные. Вот почему ты не любима мужчинами и несчастна. Фу. Я от тебя не ожидала.???? Мое впечатление читайте по ссылке @kp_star_onlinekp в моем сториз. #анастасияволочкова #волочкова #балет #россия #я #любовь #радость #цветы #счастье #мы #зима #творчество #volochkova #instagood #be #love #me #enjoy #best #good #ballet #друзья #книги #дом

A post shared by Анастасия Волочкова (@volochkova_art) on Apr 4, 2019 at 7:40am PDT