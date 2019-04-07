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Третья геологическая конференция прошла в столице Сирии — видео ФАН

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Третья сирийская геологическая конференция прошла в Дамаске

Дамаск, 7 апреля. В Дамаске прошла третья сирийская геологическая конференция, организованная Генеральной организацией геологии и минеральных ресурсов в сотрудничестве с Сирийским геологическим обществом. Главной темой конференции стала «Роль геологии в фазе реконструкции». Мероприятие посетила группа исследователей, специалистов, заинтересованных в таких областях, как геология, минеральные ресурсы, водоснабжение, жилищное строительство, строительство.

Об этом сообщает специальный корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН) с места событий.

Главная цель этой конференции — провести обмен мнениями и идеями и использовать полученный опыт для изучения научных разработок в области геологии и минеральных ресурсов. Кроме того, конференция помогает в поиске инвесторов, готовых помочь в реализации тех или иных проектов.

На конференции обсуждались около 52 рабочих документов о будущих перспективах нефтегазовой геологии, стратегии использования сырья и современных технологий для поиска минеральных ресурсов, об инвестициях и использовании сырья для строительных материалов с учетом сейсмических, природных и экологических рисков.

Министр нефти и минеральных ресурсов Али Ганем заявил, что сирийские геологи завершили все необходимые исследования и установили новые правила строительства, необходимые в период реконструкции. 

Ислам аль-Шеннави из Египта, участвующий в конференции, подчеркнул важность сотрудничества арабских стран, особенно Египта, с Сирией в аграрной области и фосфатной промышленности.

На церемонии открытия был показан документальный фильм, демонстрирующий разрушения, нанесенные терроризмом нефтяному сектору в Сирии, и усилия министерства природных ресурсов по восстановлению инфраструктуры, поврежденной боевиками. 

Ранее также стало известно о непосредственном участии курдских радикалов из состава Демократических сил Сирии (SDF) в контрабанде нефти из САР.

Автор: Мохамад Жарбуа
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