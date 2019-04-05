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Инвалида и его собаку-поводыря избили в кафе в Перми

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Инвалида и его собаку-поводыря избили в кафе в Перми

Пермь, 5 апреля. Пьяный житель Перми в местном кафе избил инвалида по зрению и его собаку-поводыря, сообщили в региональном ГУ МВД.

Инцидент произошел в конце марта, когда нетрезвый посетитель кафе распылил газовый баллончик. Участник Афганской и чеченских войн вместе со своим лабрадором спешно выходили из заведения.

В этот момент на мужчину с собакой напал хулиган. Потерпевший рассказал, что его ударили в грудь, затем стали наносить удары ногами. Злоумышленник сломал инвалидную трость, мобильный телефон и неоднократно пинал пса.

Мужчина обратился в правоохранительные органы и к ветеринарам, чтобы те зафиксировали побои на животном. Инвалид потребовал, чтобы хулиган не только оплатил лечение собаки, купил телефон и трость взаимен сломанных, но и возместил моральный ущерб.

Правоохранительные органы проводят проверку, потерпевший должен пройти судебно-медицинскую экспертизу. Ранее сообщалось, что неизвестные избили участника группы «Фактор -2» в Москве.

Автор: Ирина Селезнева
Источник: РИА Новости
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