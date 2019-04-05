СК возбудил новое дело против блогера из Чувашии за реабилитацию нацизма

Москва, 5 апреля. Следователи возбудили еще одно уголовное дело в отношении блогера Константина Ишутова за реабилитацию нацизма, сообщила пресс-служба СУ СК России по Чувашии.

По данным следственного управления, центр противодействия экстремизму МВД республики установил, что блогер размещал на своей странице в одной из социальных сетей материалы и комментарии к нему, которые оправдывают действия нацистов во время Второй мировой войны. Правоохранители добавили, что Ишутов публиковал посты, в которых он героизирует действия фашистских войск и принижает значимость победы советской армии в Великой Отечественной войне.

«По результатам проведенных судебных экспертиз по данному факту в отношении Ишутова возбуждено новое уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 354.1 УК РФ (реабилитация нацизма)», — говорится в сообщении.

Ранее Ишутову предъявили обвинения за распространение в Сети детской порнографии и реабилитацию нацизма. Уголовные дела объединены в одно производство.