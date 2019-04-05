Белоруссия хочет почти на четверть поднять тарифы на транзит российской нефти

Москва, 5 апреля. Белоруссия собирается почти на четверть поднять тарифы на транзит российской нефти через свою территорию. Об этом заявил президент «Транснефти» Николай Токарев.

По его словам, российская компания уже получила уведомление об этом. В документе Минск сообщает о намерениях поднять тарифы на перекачку нефти из РФ на 23%, сообщает РИА Новости.

«Я так понимаю, на 23%, но это переговорная позиция, которая требует уточнений», — отметил глава «Транснефти».

Напомним, тарифы по транзиту нефти по магистральным трубопроводам в Белоруссии регулируются межправительственным соглашением. Минск и Москва заключили его в 2010 году.

При этом белорусская сторона считает, что тарифы нужно поднять, а в России придерживаются мнения, что методика установки тарифов должна быть актуализирована в связи с замедлением инфляции в РФ.

Согласно достигнутой ранее договоренности, если стороны не смогут разрешить тарифные разногласия, то цена транзита будет расти на уровень прогноза российской среднегодовой инфляции на обсуждаемый год плюс 3%. В начале марта президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в конце 2019 года в стране завершится модернизация нефтеперерабатывающих заводов. Тогда, по его словам, Белоруссия, возможно, будет покупать не только российскую нефть.