Четвероногий кит с копытами найден в Перу

Лима, 5 апреля. Окаменелого четвероногого кита с перепончатыми лапами и копытами обнаружили на раскопках в Перу. Об уникальной находке сообщили ученые из Королевского бельгийского института естественных наук.

По словам доктора Оливье Ламбера, это самый полный образец четвероногого кита, когда-либо найденного за пределами Индии и Пакистана.

По версии палеонтологов, древнейшие киты появились 50 миллионов лет назад в Азии. В процессе эволюции они мигрировали в Африку и Северную Америку. Обнаруженная четырехметровая особь, по мнению специалистов, также добралась до Южной Америки из Азии. При жизни удивительный древний кит мог не только плавать, но и передвигаться по суше, пишет Planet Today.