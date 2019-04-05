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Новак заверил, что газовая директива ЕС не остановит «Северный поток — 2»

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Новак заверил, что газовая директива ЕС не остановит «Северный поток — 2»

Москва, 5 апреля. Министр энергетики России Александр Новак заверил, что проект строительства газопровода «Северный поток — 2» будет реализован, несмотря на корректировки газовой директивы ЕС.

«Проект будет реализовываться… Там много юридических нюансов, нужно будет дождаться этой директивы и понимать, как это законодательство будет имплементироваться... Из того, что там [в директиве] прописано сейчас, эти положения не должны стать ограничением для реализации проекта», — сказал Новак.

Новак заверил, что газовая директива ЕС не остановит «Северный поток — 2»

Напомним, «Северный поток — 2» — это газопровод, который по дну Балтийского моря свяжет Россию и Германию. Строительство газопровода — это коммерческий проект, который реализуют российская корпорация «Газпром» и европейские компании.

Строительству газопровода пытаются помешать США — Вашингтон надеется и дальше наращивать объемы экспорта сжиженного природного газа в Европу. Кроме того, против проекта выступает Украина, которая боится потерять статус страны-транзитера российского газа. 

Дания, хотя в украинском «Нафтогазе» и рассказали об обратном, от участия в проекте на самом деле не отказывалась, сообщили в конце марта в компании Nord Stream 2. По мнению экспертов, Копенгаген просто пытается затянуть выдачу разрешений на строительство газопровода на своей территории, пишет Infox.ru.    

4 апреля депутаты Европарламента утвердили поправки к газовой директиве ЕС, касающиеся трубопроводов, которые протянуты из стран, не входящих в союз. В интервью Федеральному агентству новостей ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков объяснил, что газовая директива не повлияет на строительство газопровода. 

Новак заверил, что газовая директива ЕС не остановит «Северный поток — 2»

Автор: Федор Веснин
Источник: ТАСС
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