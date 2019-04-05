Москва, 5 апреля. Министр энергетики России Александр Новак заверил, что проект строительства газопровода «Северный поток — 2» будет реализован, несмотря на корректировки газовой директивы ЕС.

«Проект будет реализовываться… Там много юридических нюансов, нужно будет дождаться этой директивы и понимать, как это законодательство будет имплементироваться... Из того, что там [в директиве] прописано сейчас, эти положения не должны стать ограничением для реализации проекта», — сказал Новак.

Напомним, «Северный поток — 2» — это газопровод, который по дну Балтийского моря свяжет Россию и Германию. Строительство газопровода — это коммерческий проект, который реализуют российская корпорация «Газпром» и европейские компании.

Строительству газопровода пытаются помешать США — Вашингтон надеется и дальше наращивать объемы экспорта сжиженного природного газа в Европу. Кроме того, против проекта выступает Украина, которая боится потерять статус страны-транзитера российского газа.

Дания, хотя в украинском «Нафтогазе» и рассказали об обратном, от участия в проекте на самом деле не отказывалась, сообщили в конце марта в компании Nord Stream 2. По мнению экспертов, Копенгаген просто пытается затянуть выдачу разрешений на строительство газопровода на своей территории, пишет Infox.ru.

4 апреля депутаты Европарламента утвердили поправки к газовой директиве ЕС, касающиеся трубопроводов, которые протянуты из стран, не входящих в союз. В интервью Федеральному агентству новостей ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков объяснил, что газовая директива не повлияет на строительство газопровода.