Кроссовер Audi Q8 будет производиться в России
Калининград, 5 апреля. Немецкий кроссовер Audi Q8 будет производиться на российском заводе «Автотор», который расположен в Калининграде. Соответствующее одобрение типа транспортного средства (ОТТС) было опубликовано на сайте Росстандарта.
В ближайшее время на заводе «Автотор» начнется производство кроссоверов Audi Q7 и Q8. Автомобили будут оснащаться трехлитровым дизельным двигателем мощностью 249 лошадиных сил, а также 340-сильным бензиновым турбодвигателем объемом три литра. При этом оба двигателя оснащаются восьмиступенчатой автоматической коробкой передач, которая обладает системой полного привода. Производство Q7 и Q8 планируется начать этой весной 2019 года.
Even in the rain this car looks stunning ???? #Audi #AudiQ8 #NewCar— Sinclair Audi (@SinclairAudi) 5 апреля 2019 г.
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Ранее стало известно, что немецкая автомобилестроительная компания Audi намерена превратить модель TT в электромобиль. В настоящее время специалисты компании работают над компоновкой будущего электромобиля, так как размеры Audi TT не позволяют установить аккумуляторы под днищем. По словам представителя компании, батареи могут быть размещены в центральном тоннеле или у задней оси. Кроме того, аналогичная компоновка может быть использована для электрической версии Audi R8.