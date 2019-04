Кроссовер Audi Q8 будет производиться в России

Калининград, 5 апреля. Немецкий кроссовер Audi Q8 будет производиться на российском заводе «Автотор», который расположен в Калининграде. Соответствующее одобрение типа транспортного средства (ОТТС) было опубликовано на сайте Росстандарта.

В ближайшее время на заводе «Автотор» начнется производство кроссоверов Audi Q7 и Q8. Автомобили будут оснащаться трехлитровым дизельным двигателем мощностью 249 лошадиных сил, а также 340-сильным бензиновым турбодвигателем объемом три литра. При этом оба двигателя оснащаются восьмиступенчатой автоматической коробкой передач, которая обладает системой полного привода. Производство Q7 и Q8 планируется начать этой весной 2019 года.

