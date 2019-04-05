Весна в разгаре, а значит, в средней полосе России вот-вот активизируются клещи, переносчики целого букета серьезных заболеваний, из которых самое опасное — клещевой энцефалит. Как уберечься от укусов этих насекомых, и что делать, если вас укусил клещ, читайте в материале Федерального агентства новостей. Самая важная информация по этой теме представлена в инфографике ФАН.

Кто такие клещи

Клещи (лат. Acari) — это самый многочисленный подкласс паукообразных из класса членистоногих (Arachnida). Длина клещей 0,2—0,4 мм, у них как правило шесть ножек. Иксодовые клещи (лат. Ixodidae) — это семейство клещей из отряда Ixodida, насчитывающее более 650 видов. Среди них встречаются кровососы, которые являются переносчиками смертельно опасных заболеваний.

Как выглядят клещи

Чем опасен укус клеща

Клещи являются переносчиками инфекционных заболеваний, из которых самое опасное — клещевой энцефалит, приводящий к тяжелой инвалидности и даже смерти. Второе по опасности заболевание — распространенный в Северном полушарии клещевой боррелиоз, или болезнь Лайма. Есть и другие заболевания, которые переносят клещи, в частности, некоторые виды геморрагических лихорадок.

При укусе клеща зараженная слюна попадет в кровь человека, что с достаточно высокой долей вероятности может привести к развитию заболевания.

Есть ли безопасные клещи

Да, в природе носителями инфекции являются далеко не все клещи, но выяснить, был ли клещ заражен, можно только в лабораторных условиях.

Что делать при укусе клеща

Клеща необходимо как можно быстрее удалить с кожи, тем более, что он впивается не сразу. Насекомое нужно аккуратно снять, стараясь не повредить. Если клещ уже впился, его нужно аккуратно вытянуть.

Как удалять клеща

В домашних условиях это лучше делать пинцетом. Если дело происходит на природе, придется аккуратно действовать пальцами или прочной ниткой. Нужно захватить клеща пинцетом или обернутыми чистой марлей пальцами как можно ближе к месту укуса. Затем, держа насекомое строго перпендикулярно к поверхности укуса, нужно повернуть тело клеща вокруг оси и извлечь.

При удалении ниткой ее завязывают в узел как можно ближе к месту укуса, затем насекомое извлекают, медленно раскачивая и подтягивая его вверх.

Место укуса нужно продезинфицировать. Для этого подойдут пятипроцентный йод, спирт, зеленка, раствор перекиси водорода, в крайнем случае — водка. После удаления клеща необходимо вымыть руки с мылом.

Если после удаления под кожей видна черная точка, это значит, что в теле осталась головка насекомого. В этом случае место укуса нужно еще раз обработать йодом или спиртом, после чего остатки клеща как правило выходят самостоятельно. Если этого не произойдет, головку клеща нужно обязательно удалить как занозу, полностью.

Извлеченного клеща нужно поместить в чистую закрытую баночку, чтобы затем отдать в лабораторию на анализ.

Важно помнить!

При удалении клеща ни в коем случае нельзя использовать масло — оно не только помешает извлечь насекомое, но и закупорит его дыхательные отверстия, так что клещ умрет, оставшись в коже.

Что делать после укуса клеща

После укуса клеща нужно обязательно обратиться к врачу, желательно в инфекционную больницу, где есть станция профилактики. Извлеченного клеща нужно отдать на анализ. По статистике лишь один клещ из десяти является зараженным, но даже если клещ заражен, заболевание развивается примерно в половине случаев.

О результатах исследования вам сообщат по телефону. Если клещ был заражен, через десять дней после укуса нужно будет сдать анализ крови и пройти профилактическое лечение.

Как уберечься от укуса клеща

Меры предосторожности достаточно простые. При походе на природу необходимо максимально закрывать все тело: подойдет плотная одежда с длинными рукавами, а также закрытая обувь и головной убор. В лесу нужно постоянно осматривать себя и спутников, особенно волосы, открытые участки тела, места под коленями и сгибы локтей. В лесу и по возвращении нужно также осматривать домашних питомцев, которые сопровождали вас на прогулке. Клещей также можно принести в дом с букетами цветов и другими дарами леса.

Нужно ли делать прививки от клещевого энцефалита

Вакцинация является наиболее эффективным способом профилактики клещевого энцефалита. Особенно показана вакцинация группам риска: геологам, охотникам, лесникам, садоводам, туристам, детям в оздоровительных лагерях.

Плановая вакцинация начинается осенью (первая прививка), через 5—7 месяцев проводится вторая прививка, через год — третья прививка; далее однократно каждые три года. Возможна экстренная вакцинация в летний период, но в этом случае примерно в течение месяца нельзя посещать лес.

Более подробную информацию о клещевом энцефалите можно узнать на сайте Энцефалит.ру.

Советы врача

Несколько полезных советов, как уберечься от клещей и от последствий их укусов, дал первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке, заслуженный врач, доктор медицинских наук Геннадий Онищенко.

«Клещ является переносчиком многих опасных заболеваний, среди которых самое опасное — клещевой энцефалит. Поэтому в преддверии дачного сезона необходимо принять все меры предосторожности, о которых мы говорим ежегодно», — отметил Онищенко в комментарии Федеральному агентству новостей.

Собеседник ФАН посоветовал для начала поинтересоваться прогнозом — много ли клещей ожидается в этом году. Эту информацию можно запросить по горячей линии Роспотребнадзора в своем регионе.

Онищенко отметил, что, в частности, Московская область обычно достаточно серьезно страдает от нашествия клещей.

«Подмосковье представляет опасность как с точки зрения распространения клеща, так и с точки зрения его вирусофорности, то есть зараженности клещевым энцефалитом, боррелиозом и другими заболеваниями, — отметил парламентарий. — Поэтому на дачах, в садовых товариществах в преддверии летнего сезона нужно обязательно максимально обработать все территории от клещей. Это очень важно: именно весной как правило происходит первая встреча с самкой клеща, которая в этот период очень опасна. Она голодная и агрессивная, и она будет искать любую возможность, чтобы насосаться кровью, а затем выполнить свою природную функцию по воспроизведению потомства».

Онищенко еще раз напомнил о мерах предосторожности при посещении лесов, кладбищ и т. д., о которых подробно рассказывается в инфографике Федерального агентства новостей.

Парламентарий также посоветовал заранее выяснить, где находится ближайшая лаборатория, куда можно сдать клеша на анализ, если неприятная встреча с этим насекомым все-таки состоялась. Также Геннадий Онищенко напомнил, что наиболее надежной защитой от последствий укуса является вакцинация, но отметил, что вакцина помогает только от клещевого энцефалита, но не от других заболеваний, которые переносятся клещами.