Экс-депутат Рады заявил, что СБУ признает российский Крым

Москва, 5 апреля. Служба безопасности Украины фактически признала Крым российской территорией, когда отказалась регистрировать уголовное дело против архиепископа так называемой «Православной церкви Украины» Климента (Павел Кущ). Об этом в пятницу заявил бывший депутат Верховной рады Украины Алексей Журавко.

По словам экс-депутата, ранее он направил в СБУ обращение о привлечении Куща к ответственности за посягательство на территориальную целостность Украины и госизмену. Он указал, что священнослужитель ранее посещал Крым. Причем въезжал на территорию республики Кущ по украинскому паспорту, а уезжал — по российскому. Журавко утверждает, что приложил к обращению фотокопию российского паспорта архиепископа.

В ответ СБУ заявила, что подозрения бывшего парламентария основываются на собственных домыслах и не содержат никаких конкретных свидетельств, поэтому дело возбуждено не будет. Журавко пришел к выводу, что СБУ уже давно признала Крым российским, но официально продолжает настаивать на украинских территориальных претензиях.

«Действия гражданина Украины по получению им паспорта гражданина РФ признаны такими, что он ничего не совершал. Вот и выходит, что СБУ признала, что Крым российский, никем не аннексированный, и что все жители Крыма вполне законно получили паспорта граждан РФ», — пишет политик в Facebook.

Ранее лидер движения «Украинский выбор» Виктор Медведчук заявил, что Крым де-факто является российской территорией и официальная позиция Киева ничего не меняет.

Крым вошел в состав России по итогам народного референдума в 2014 году. Президент РФ Владимир Путин неоднократно заявлял, что решение, принятое крымчанами, окончательное и обсуждению не подлежит, а любые попытки его оспорить — это покушение на право народа на самоопределение.

С 2014 года Крым посетили делегации из США, Франции, Германии, Италии, Нидерландов, Японии и Эстонии. Каждый раз министерство иностранных дел Украины выпускало ноты протеста, требуя, чтобы все визиты на российский полуостров были согласованы с Киевом.