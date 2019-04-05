Стало известно, на каком основании Арашукова могут лишить полномочий

Москва, 5 апреля. Рауфа Арашукова могут лишить полномочий сенатора от Карачаево-Черкесской Республики на основании того, что он не предоставил в срок до 1 апреля декларацию о доходах за прошлый год.

Об этом стало известно со слов источника РИА Новости в комитете Совфеда по регламенту. На следующей неделе комиссия верхней палаты парламента рассмотрит вопрос о несдаче декларации о доходах отстраненного от работы Арашукова, в отношении которого расследуется уголовное дело.

Как объяснил вице-спикер Совета Федерации Юрий Воробьев, полномочия сенатора досрочно прекращаются в случае непредставления или несвоевременного представления декларации о доходах и имуществе.

Напомним, Арашуков был задержан в Совете Федерации во время заседания в конце января. 31-летний сенатор проходит по уголовному делу о создании преступной организации, хищении газа «Газпрома», а также совершении двух убийств, передает «Царьград». Также был задержан отец сенатора, советник главы «Газпром межрегионгаз» Рауль Арашуков.

По делу Арашуковых арестованы несколько сообщников, занимавших высокие посты в газовом предприятии. Несколько человек объявлены в розыск.

Следственный комитет РФ подтвердил, что Арашукову-старшему предъявили обвинение в хищении газа на сумму более 30 миллиардов рублей. В конце марта срок ареста отстраненного сенатора от Карачаево-Черкесии по решению Басманного суда Москвы продлили на три месяца. В том числе был продлен на четыре месяца срок предварительного расследования по делу сенатора.