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Стало известно, на каком основании Арашукова могут лишить полномочий

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Стало известно, на каком основании Арашукова могут лишить полномочий

Москва, 5 апреля. Рауфа Арашукова могут лишить полномочий сенатора от Карачаево-Черкесской Республики на основании того, что он не предоставил в срок до 1 апреля декларацию о доходах за прошлый год.

Об этом стало известно со слов источника РИА Новости в комитете Совфеда по регламенту. На следующей неделе комиссия верхней палаты парламента рассмотрит вопрос о несдаче декларации о доходах отстраненного от работы Арашукова, в отношении которого расследуется уголовное дело.

Как объяснил вице-спикер Совета Федерации Юрий Воробьев, полномочия сенатора досрочно прекращаются в случае непредставления или несвоевременного представления декларации о доходах и имуществе.

Напомним, Арашуков был задержан в Совете Федерации во время заседания в конце января. 31-летний сенатор проходит по уголовному делу о создании преступной организации, хищении газа «Газпрома», а также совершении двух убийств, передает «Царьград». Также был задержан отец сенатора, советник главы «Газпром межрегионгаз» Рауль Арашуков.

Стало известно, на каком основании Арашукова могут лишить полномочий

По делу Арашуковых арестованы несколько сообщников, занимавших высокие посты в газовом предприятии. Несколько человек объявлены в розыск.

Следственный комитет РФ подтвердил, что Арашукову-старшему предъявили обвинение в хищении газа на сумму более 30 миллиардов рублей. В конце марта срок ареста отстраненного сенатора от Карачаево-Черкесии по решению Басманного суда Москвы продлили на три месяца. В том числе был продлен на четыре месяца срок предварительного расследования по делу сенатора.

Автор: Екатерина Кухарева
Источник: РИА Новости
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