Найти старшину Баумеля

— Судя по длительности поисков, они были далеко не простыми?
— Проблема осложнялась тем, что в районе Султан-Яакуба во время и после боя, кроме регулярной сирийской армии, действовала масса палестинских формирований: «Ас-Саика», «НФОП-ГК», «Фатх» и др. Часть из них однозначно была причастна к судьбе пропавших.
В частности, полевой командир организации «Ас-Саика» Салах Мани управлял одним из трофейных танков, отправленных в Сирию, и устроил парад трофеев под Дамаском в лагере Ярмук.
На том же параде, как сообщалось, Мани сбросил с танка труп израильского солдата, и его подожгла толпа. Затем этот труп перенесли в соседний лагерь Эль-Кадам и похоронили с двумя другими телами израильтян. Похороны осуществили члены «Фатха».
Тот же Салах Мани организовал временное захоронение израильских, сирийских и палестинских погибших у Султан-Яакуба, а затем командовал их перезахоронением в Дамаске. Причем, как оказалось позднее, многие трупы были перепутаны.