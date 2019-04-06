Найти старшину Баумеля

— Пресловутый «туман войны» не спешил рассеиваться.



— Так прошло много лет. Поиски в рамках «Горного хребта» продолжалась. Те, кто ими занимался, в итоге пришли к общему мнению, что трое пропавших погибли в ходе боя либо сразу после него и были захоронены возле лагеря Ярмук в окрестностях Дамаска.



— То есть предположительное место захоронения останков израильской стороной все же было локализовано?



— Да, но не удавалось установить конкретную точку. Невозможно же перерыть все кладбище и его окрестности, тем более на вражеской территории. Попытки переговоров с сирийским правительством через иностранных посредников не увенчались успехом. Ответом было «они мертвы, и мы не знаем, где они похоронены».



— Таким образом, участники поисков оказались в тупике, но тут на территории Сирии появились российские военнослужащие…



— В ходе гражданской войны в Сирии появились новые возможности. Были наведены контакты с местными отрядами милиции, и начала поступать новая информация. Два года назад была начата операция «Земер нуге» («Печальный напев») под руководством полковника А. из АМАНа. Одновременно премьер-министр Нетаньяху обратился к президенту Путину с просьбой оказать содействие в поисках пропавших без вести.



После проведения самостоятельных разведывательных действий группа полковника А. начала подготовку к финальной стадии операции, включавшую передачу развединформации российским военным и совместную подготовку операции по эксгумации тел в указанной точке.

