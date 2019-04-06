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6 апреля 2019
Найти старшину Баумеля
Проявив жест доброй воли, Россия помогла Израилю отыскать останки его военнослужащего, пропавшего на Ливанской войне
Россия передала Израилю останки 21-летнего военнослужащего 362-го танкового батальона ЦАХАЛ Захарии Баумеля, пропавшего без вести более 37 лет назад.
Сегодня в Минобороны России останки израильского военнослужащего в торжественной обстановке были переданы премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху для погребения родственниками на родной земле»,
— прокомментировали в военном ведомстве РФ.
Останки старшины Захарии Шломо Баумеля были переправлены в Израиль, где и упокоились 4 апреля на Военном кладбище на горе Герцля в Иерусалиме. В церемонии приняли участие президент Израиля Реувен Ривлин, премьер-министр Биньямин Нетаньяху и родственники Баумеля.

Так закончилась история длительных поисков израильского военнослужащего, пропавшего без вести почти четыре десятка лет назад. История крайне резонансная в Израиле и почти неизвестная в России, хотя наша страна имела самое непосредственное отношение к обнаружению останков старшины ЦАХАЛ на территории Сирии.

В этой непростой и запутанной истории постарался разобраться корреспондент Федерального агентства новостей.
Цена ошибочных разведданных
Все началось с Ливанской войны 1982 года, более известной в Израиле как операция «Мир Галилее». Под самый ее занавес, вечером 10 июня, командир 362-го танкового батальона 399-й танковой бригады 90-й дивизии ЦАХАЛ Ира Эфрона получил от командования приказ занять перекресток к югу от населенного пункта Султан-Яакуб.
Захария Баумель
По израильским разведданным, находившаяся перед батальоном Эфрона 1-я сирийская дивизия была разбита и поспешно откатывалась назад. Поэтому комбат-362 не ожидал, что столкнется с серьезными проблемами.

Но они начались почти сразу же. После полуночи вытянувшиеся в колонну танки Эфрона угодили под обстрел соседнего 573-го батальона ЦАХАЛ, бойцы которого приняли бронетехнику 362-го за вражескую.

Потеря от «дружеского огня» пары танков и пятерых человек убитыми Эфрона не остановила. Напротив, 362-й батальон ЦАХАЛ ускорил движение.

По ошибке комбата израильские танкисты продвинулись севернее указанного им рубежа и около 1:00 11 июня влетели прямо в боевые порядки 58-й механизированной бригады сирийцев. Считая, что имеет дело с немногочисленной засадой противника, Эфрон рвался вперед до тех пор, пока окончательно не увяз в сирийской обороне.

Ситуация сразу стала патовой. С одной стороны, часть бронетехники и людей Эфрона успели настолько сблизиться с противником, что оказались в мертвой зоне — сирийцы просто не могли их поразить. Однако численное превосходство последних было таково, что лишало израильских танкистов шансов на успешный прорыв обороны противника. Плюс к этому, комбат-362 практически потерял управление своими ротами.
Всю ночь танкисты Эфрона вели яростную, но беспорядочную перестрелку с противником в отрыве от своих главных сил. С рассветом сирийцы разобрались, что перед их бригадой находится лишь один танковый батальон ЦАХАЛ, и начали подтягивать резервы для контрудара.
К этому моменту у израильских танкистов стали заканчиваться боеприпасы. В итоге, чтобы спасти батальон, Эфрону пришлось прорываться назад к своим.

Ради этого прорыва в израильских штабах сначала предполагалось «натравить» на позиции сирийской бригады ВВС. Но от этой затеи пришлось быстро отказаться.
Танк «Магах-3» в Кубинке
Дело было не только в том, что район, где истекал кровью 362-й батальон, плотно контролировался сирийскими ЗРК. Вдобавок к этому, утренний туман и быстро меняющаяся обстановка крайне затруднили опознание пилотами израильских ВВС своих наземных частей и подразделений. Как результат, израильские самолеты по ошибке атаковали расположение своей же 90-й дивизии, убив 25 и ранив 92 военнослужащих ЦАХАЛ. После этой трагедии средством спасения 362-го танкового батальона решено было сделать артиллерию.

К 8:40 11 июня израильтяне стянули к месту боя батальона Эфрона 198 орудий и 36 пусковых установок РСЗО. Затем эта армада обрушила на позиции сирийцев, а также слева и справа от дороги, по которой отступали танкисты 362-го батальона, около 8000 снарядов. Под прикрытием огненного смерча к 9:00 Эфрон смог оторваться от противника.

Из первоначального доклада комбата-362 следовало, что на соединение с главными силами смогли выйти вся бронетехника и личный состав батальона. Но быстро выяснилось, что это не так. Тут же начались активные поиски пропавших танков и людей.

К 12:00, когда вступила в силу договоренность о прекращении огня, четыре израильских танка «Магах-3», оснащенных динамической защитой «Блэйзер», и десяток военнослужащих ЦАХАЛ из состава 362-го батальона по-прежнему числились пропавшими без вести.
«Не могли остановить слез…»
Один из потерянных в бою под Султан-Яакубом «Магахов» был передан Сирией советским военным специалистам и оказался в подмосковной Кубинке, о чем позже стало известно в Израиле.

Судьба большей части пропавших без вести бойцов батальона Ира Эфрона тоже, в конце концов, прояснилась. Однако все попытки обнаружить живыми или мертвыми срочников Захарию Баумеля и Йехуда Каца, а также резервиста Цви Фельдмана, окончились ничем.

Родственников военнослужащих ЦАХАЛ, пропавших без вести под Султан-Яакубом, это никоим образом не устраивало, и они неустанно бомбардировали правительство Израиля и армию требованиями о продолжении поисков Баумеля, Каца и Фельдмана.

ЦАХАЛ провел тщательный анализ имеющейся информации и в начале 2004 года официально объявил всех троих погибшими.
«Магах-3» из Кубинки отправляется в Израиль. Фотография парка «Патриот»
Руководство Израиля вспомнило о стоявшем в Кубинке «Магах-3» и решило попробовать вернуть танк из России, чтобы обрести символический памятник погибшим танкистам 362-го батальона.
Продолжительное время соответствующие просьбы израильского руководства в Москве понимания не находили. Положение дел изменилось 30 сентября 2015 года, когда ВКС РФ начали контртеррористическую операцию в Сирии. С этого момента внимание Москвы к российско-израильским отношениям, по понятным причинам, резко возросло.

Еще большее значение благожелательная позиция Израиля к действиям России в Сирии приобрела после того как 24 ноября 2015 года турецкими истребителями F-16 в районе сирийско-турецкой границы был сбит российский бомбардировщик Су-24М…

29 мая 2016 года Биньямин Нетаньяху разместил на своей странице в Facebook следующий текст:
«Благодарю президента России Владимира Путина, который откликнулся на мою просьбу вернуть израильский танк, подбитый в ходе боя у Султан-Яакуб во время первой Ливанской войны. Этот вопрос я поднял в ходе нашей встречи в прошлом месяце.

У семей пропавших без вести Захарии Баумеля, Цви Фельдмана и Иегуды Каца вот уже 34 года нет возможности даже прийти на могилы родных.

Танк — единственное свидетельство того боя, и он будет возвращен Израилю по решению президента Путина, который откликнулся на мою просьбу».
7 июня 2016 года в московский аэропорт Внуково транспортным самолетом Ан-124-100 российской авиакомпании «Волга-Днепр» был доставлен из Израиля танк «Магах-3». Он был получен в обмен на такой же танк, возвращенный в Израиль из экспозиции Центрального музея бронетанкового вооружения и техники МО РФ в Кубинке.

Новый «Магах» не имел такого драматического бэкграунда, как тот танк, который сотрудники музея передали израильским военным. Зато он являлся куда более комплектным. Сейчас эту уникальную боевую машину любой посетитель может увидеть в экспозиции военно-патриотического парка культуры и отдыха ВС РФ «Патриот».
Обмен танков «Магах-3» в экспозиции Кубинки. Фотография парка «Патриот»
Многим казалось, что после возвращения Россией трофейного «Магаха» в Израиль поиски Баумеля, Каца и Фельдмана будут прекращены. На деле же ни о чем подобном даже речи не шло. Мало того, к израильским поискам активно подключилась и Россия. Этому не помешал даже кризис в российско-израильских отношениях, вызванный гибелью в Сирии во время налета ВВС Израиля 17 сентября 2018 года самолета Ил-20 ВКС РФ.

К поискам и эксгумации останков израильских танкистов на территории Сирии, включая районы, еще контролировавшиеся террористами, были привлечены российские военнослужащие.
Надо сказать, что для группы спецназа, которая этим занималась, это было непросто»,
— позже, во время беседы с Нетаньяху, сообщил президент России Владимир Путин.
Как мы теперь знаем, совместные усилия РФ и Израиля позволили в 2019 году наконец-то обнаружить и идентифицировать останки одного из пропавшей троицы — Захарии Шломо Баумеля. Организовать передачу этих останков из Сирии в Израиль было, мягко говоря, затруднительно. Поэтому их пришлось вывезти в Россию, где они и были переданы израильской стороне.
«Как только мы увидели комбинезон и обувь, то сразу поняли, что это форма танкистов ЦАХАЛ того времени. А когда увидели на обороте одежды надпись на иврите, то у нас почти не осталось сомнений, что мы нашли Захарию. Мы так расчувствовались, что не могли остановить слез»,
— признался участвовавший в опознании останков израильский полковник.
АМАН, Моссад и остальные
Отдельные аспекты затянувшейся на долгие годы поисковой эпопеи прокомментировал в интервью Федеральному агентству новостей израильский военный эксперт и историк Давид Гендельман.

— Давид, почему Израилю не удалось вернуть останки Баумеля, Каца и Фельдмана сразу после окончания боя у Султан-Яакуба?

— Когда 11 июня 1982 года 362-й батальон отошел под прикрытием артиллерии, поле боя осталось за противником. Поэтому непосредственно после боя организовать поиски пропавших оказалось невозможно.

По выходу недосчитались восьми танков и десяти солдат. Четыре танка успели эвакуировать до вступления в силу прекращения огня, четыре остались у сирийцев. Один из этих четырех уехал в Москву и вернулся в Израиль только в 2016-м.

— Да, это известная история.

— Из десяти пропавших солдат четверо выбрались из окружения самостоятельно. В 1984 году в рамках обмена пленными с Сирией один вернулся из плена живым, и еще одного сирийцы передали мертвым. В 1985 году еще один попавший в плен солдат был возвращен «Народным фронтом освобождения Палестины — Главное командование» в рамках «сделки Джибриля». Судьба же троих: Баумеля, Каца и Фельдмана — осталась неизвестной.
— Их поиски после завершения операции «Мир Галилее» велись Израилем все время с 1982 по 2019 годы?

— Да, поиски троих пропавших велись с 1982 года непрерывно. Этой темой под кодовым названием «Рехес арим» («Горный хребет») занимались отдел пленных и пропавших без вести в Управлении военной разведки (АМАН), аналогичный отдел в Моссаде, армейское подразделение ЭЙТАН по поиску пропавших без вести, координатор канцелярии премьер-министра по пленным и пропавшим без вести, ШАБАК и т. д. Были задействованы все возможные каналы, агентурные и технические, а также контакты с иностранными разведками и правительствами.
Флаг «Фатха»
— Судя по длительности поисков, они были далеко не простыми?

— Проблема осложнялась тем, что в районе Султан-Яакуба во время и после боя, кроме регулярной сирийской армии, действовала масса палестинских формирований: «Ас-Саика», «НФОП-ГК», «Фатх» и др. Часть из них однозначно была причастна к судьбе пропавших.

В частности, полевой командир организации «Ас-Саика» Салах Мани управлял одним из трофейных танков, отправленных в Сирию, и устроил парад трофеев под Дамаском в лагере Ярмук.

На том же параде, как сообщалось, Мани сбросил с танка труп израильского солдата, и его подожгла толпа. Затем этот труп перенесли в соседний лагерь Эль-Кадам и похоронили с двумя другими телами израильтян. Похороны осуществили члены «Фатха».

Тот же Салах Мани организовал временное захоронение израильских, сирийских и палестинских погибших у Султан-Яакуба, а затем командовал их перезахоронением в Дамаске. Причем, как оказалось позднее, многие трупы были перепутаны.
— Как перепутаны?

— На пропагандистской церемонии на еврейском кладбище Дамаска было захоронено четыре гроба с документами израильских солдат, но когда их в рамках обмена пленными в 1984-м вернули в Израиль, то оказалось, что только в одном гробу находятся останки Зоара Лифшица из Султан-Яакуба. Тела же в других гробах вообще не имеют отношения к израильтянам, а документы просто собраны на поле боя без связи с погибшими.

В последующие годы об участи израильских военнослужащих, пропавших без вести в бою 10—11 июня 1982 года, поступала масса противоречивых сообщений.

— Насколько противоречивых?

— Вплоть до дезинформации, утверждавшей, будто пропавшие якобы живы и содержатся там-то и там-то. Большую роль в создании этой запутанной картины сыграл один из руководителей ООП Абу-Джихад (Халиль Аль-Вазир).

В 1993 году Ясир Арафат передал израильским представителям половину опознавательного жетона Захарии Баумеля. Но все озвученные в последующие годы Арафатом версии о том, как именно был добыт жетон, оказались не соответствующими истине.
К поискам подключается Россия
— Пресловутый «туман войны» не спешил рассеиваться.

— Так прошло много лет. Поиски в рамках «Горного хребта» продолжалась. Те, кто ими занимался, в итоге пришли к общему мнению, что трое пропавших погибли в ходе боя либо сразу после него и были захоронены возле лагеря Ярмук в окрестностях Дамаска.

— То есть предположительное место захоронения останков израильской стороной все же было локализовано?

— Да, но не удавалось установить конкретную точку. Невозможно же перерыть все кладбище и его окрестности, тем более на вражеской территории. Попытки переговоров с сирийским правительством через иностранных посредников не увенчались успехом. Ответом было «они мертвы, и мы не знаем, где они похоронены».

— Таким образом, участники поисков оказались в тупике, но тут на территории Сирии появились российские военнослужащие…

— В ходе гражданской войны в Сирии появились новые возможности. Были наведены контакты с местными отрядами милиции, и начала поступать новая информация. Два года назад была начата операция «Земер нуге» («Печальный напев») под руководством полковника А. из АМАНа. Одновременно премьер-министр Нетаньяху обратился к президенту Путину с просьбой оказать содействие в поисках пропавших без вести.

После проведения самостоятельных разведывательных действий группа полковника А. начала подготовку к финальной стадии операции, включавшую передачу развединформации российским военным и совместную подготовку операции по эксгумации тел в указанной точке.
— Что было дальше?

— Некоторое время назад российские военные на основании этой информации провели самостоятельный поиск в районе лагеря Ярмук. Было извлечено более десяти тел, которые через Россию переправили в Израиль. Проверка в израильском патологоанатомическом институте идентифицировала одно из тел как останки Захарии Баумеля. Анализ других тел результатов не дал. Также российские военные передали предметы обмундирования Баумеля: танковый комбинезон, ботинки и т. д.

— Кстати, в танке, переданном Россией из Кубинки Израилю, останков погибших израильских танкистов не было. Почему же Израиль настаивал на возвращении этого танка?

— В Израиле было заранее известно, что в танке в Кубинке нет останков пропавших. В Кубинке стоял танк номер 817581, Иегуда Кац был в экипаже танка 817688, Цви Фельдман и Захария Баумель — в экипаже танка 817885. Причина для возвращения танка была символической: возвращению пропавших в Израиле придается большое общественное значение, и это должен был быть «памятник» пропавшим в целом, в качестве «танка из того боя».

— Итак, Баумель найден, но двое остальных — нет. Значит ли это, что их поиски будут продолжаться несмотря ни на что?
— Поиски Каца и Фельдмана продолжатся, в том числе и с дальнейшей помощью России.

— На ваш взгляд, чем была вызвана готовность РФ оказать помощь в поисках останков Баумеля? Как помощь России в поисках и возвращение останков погибших военнослужащих ЦАХАЛ была воспринята израильской общественностью?

— Со стороны России это была демонстрация как гуманитарного жеста, так и того, что она может не только «решать вопросы» в Сирии, но и, одновременно, поддерживать отношения с разными сталкивающимися там сторонами: с Сирией и Ираном с одной стороны, и с Израилем с другой.

Можно предположить, что торжественная церемония с почетным караулом и израильским флагом в МО РФ не вызывает большого удовольствия в Сирии и Иране, но российское руководство посчитало нужным осуществить передачу останков именно так, а не иначе.
В Израиле шаг руководства России расценивается положительно, рассказал Давил Гендельман. Биньямин Нетаньяху, как глава правительства, поблагодарил Владимира Путина и передал ему личную благодарность семьи Баумель.

Политические расчеты остаются всегда, ведь у каждого государства есть свои интересы, признал собеседник ФАН. Но если это не мешает России делать жесты гуманитарного и символического характера на важную для Израиля тему, то это можно только приветствовать, отметил он.
Андрей Союстов

Использованы иллюстрации Министерства обороны РФ, Военно-патриотического парка «Патриот», сайтов Global Look Press, pixabay.com и wikipedia.org.
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