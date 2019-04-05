Генпрокуратура Украины завела дело на адвоката Вышинского

Киев, 5 апреля. Генеральная прокуратура Украины возбудила уголовное дело в отношении адвоката Кирилла Вышинского Андрея Доманского. Об этом сообщил пресс-секретарь Генпрокуратуры Украины Андрей Лысенко.

По его словам, ведомство уведомило Андрея Доманского о том, что он является подозреваемым в деле о незаконной приватизации здания в центре Киева.

В январе 2019 года украинские правоохранители провели обыски по месту жительства Доманского. Позднее в Генпрокуратуре Украины заявил, что в ходе обыска были изъяты документы, которые якобы имеют отношение к делу 2013 года «об отчуждении коммунального имущества в Киеве».

Напомним, в мае 2018 года сотрудники Службы безопасности Украины задержали главного редактора портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского. Генпрокуратура Украины обвиняет Вышинского в государственной измене, а также в поддержке республик Донбасса. Вышинскому грозит до 15 лет лишения свободы. Журналист категорически отрицает обвинения украинской Генпрокуратуры, отмечая, что уголовное преследование с его профессиональной деятельностью.

В ходе одного из судебных заседаний Вышинский заявил об отказе от украинского гражданства, а также обратился за помощью к президенту России Владимиру Путину. В свою очередь Путин назвал данную ситуацию беспрецедентной, отметив, что журналист был арестован за свою профессиональную деятельность. Кроме того, арест Вышинского вызвал негативную реакцию со стороны ОБСЕ. Представители ОБСЕ напомнили Киеву о необходимости соблюдать международные стандарты и не вмешиваться в работу СМИ.