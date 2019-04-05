Россия готова зеркально ответить на возможные санкции США из-за Венесуэлы

Москва, 5 апреля. Россия готова зеркально ответить на возможные санкции США в случае, если Штаты примут закон о противодействии «влиянию» РФ в Венесуэле. Об этом заявил посол России в Боливарианской Республике Владимир Заемский.

Ранее спецпредставитель США по Венесуэле Эллиотт Абрамс заявил, что власти Штатов подготовили список с вариантами возможных санкций, который будет предоставлен госсекретарю Майклу Помпео для вынесения «окончательного решения».

«Если США намерены в соответствии с упомянутым законодательным актом принять какие-то меры, то мы, действуя на основе взаимности, будем вынуждены отвечать зеркальным образом. Без последствий эти односторонние агрессивные шаги не останутся, — сказал Владимир Заемский в интервью «Известиям».

Вашингтон также пригрозил санкциями иностранным компаниям, которые работают в сфере торговли нефтью и нефтепереработки, за сделки по закупке этого сырья у Венесуэлы. Посол России отметил, что угрозы США не повлияют на сотрудничество Москвы и Каракаса.

«Мы не отворачиваемся друг от друга и намерены развивать связи в духе существующего между обоими государствами стратегического партнерства», — подчеркнул дипломат.

Напомним, в Венесуэле лидер оппозиции Хуан Гуайдо объявил себя президентом страны. Попытку госпереворота поддержали США, Канада и ряд союзников Вашингтона. Китай, Россия и другие государства выступили в поддержку легитимного президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

Вашингтон также ввел санкции против венесуэльской нефтяной компании PDVSA. Штаты запретили сделки с предприятием и арестовали ее активы в американской юрисдикции. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова призвала США прекратить травлю народа Венесуэлы санкциями. Москва подчеркивала недопустимость вмешательства третьих стран в происходящее в Венесуэле.