Россиянам покажут сериал о легендарном разведчике

Первый канал решил изменить вечерний эфир со следующего понедельника ради премьеры сериала «Зорге», рассказывающего о легендарном советском разведчике Рихарде Зорге. Об этом Федеральному агентству новостей сообщили в пресс-службе телеканала.

Данная работа, которую еще в 2017 году снял известный режиссер Сергей Гинзбург («Жизнь и приключения Мишки Япончика», «Сын отца народов», «И все-таки я люблю…» и «Убить Сталина»), является повествованием о жизни и работе Зорге в Японии до и во время Второй мировой войны.

Будучи в Токио корреспондентом влиятельной немецкой газеты, он имел доступ к ценным сведениям в кругах немецких же дипломатов. Блестящее умение Зорге общаться с людьми давало возможность получать секретную военную информацию, а уникальные способности к анализу ситуации позволяли делать выводы о планах немецких и японских военных.

Главную роль в фильме сыграл актер Александр Домогаров, которому на съемочной площадке составили компанию такие не менее популярные артисты, как Виктория Исакова, Андрей Руденский, Юлия Ауг, Андрей Леонов и другие.

«Единицы способны жить так, как жил Зорге, — отметил Гинзбург. — Он до сих пор загадка. Есть масса источников, которые противоречат друг другу и по-разному трактуют его деятельность. Мы в своем фильме хотим показать человека в экстремальной ситуации, когда проявляются все его лучшие качества».

В основе сериала лежат реальные исторические события, и в нем действуют реальные исторические лица. Но в то же время многие моменты придуманы, а некоторые персонажи — вымышлены или собирательны.

Съемки шли в Москве и Шанхае, где для съемок предвоенного и военного Токио были выстроены специальные декорации. Изначально проект планировали снимать частично на немецком языке, но потом от этой идеи все же было решено отказаться.

Запланированный ранее на 8 и 9 апреля показ последних серий телесериала «Подкидыш» перенесен на ближайшую субботу.

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