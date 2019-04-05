Мэр Гарьяна заявил, что ЛНА заняла город без боя

Триполи, 5 апреля. Ливийская Национальная армия без боя заняла город Гарьян, расположенный на ведущей к Триполи трассе, сообщил мэр города Бахлюль ас-Сейид.

«Ливийская Национальная армия вошла в Гарьян и установила полный контроль над ним без какого-либо сопротивления со стороны военизированного ополчения, отошедшего в сторону Триполи за несколько часов до прибытия ЛНА», — сказал градоначальник Гарьяна в беседе с РИА Новости.

По его словам, ситуация в городе спокойная, в близлежащих городах не слышны звуки боестолкновений. Он отметил, что ЛНА продолжает продвигаться к столице.

Ранее СМИ сообщили, что маршал Халифа Хафтар — командующий ЛНА — приказал начать наступление на Триполи, чтобы освободить город «от террористов». Позже стало известно, что бойцы Ливийской Национальной армии заняли несколько районов на юго-западе столицы.

Глава Ливии Муаммара Каддафи был свергнут и убит в 2011 году. После этого в стране начался политический кризис. Сейчас в Ливии царит двоевластие. На востоке страны действует избранный народом парламент, а на западе — сформированное при поддержке ООН и Евросоюза правительство национального согласия.