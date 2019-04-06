Жители Эс-Сувейды выступили против решения США по Голанским высотам

Дамаск, 6 апреля. Жители населенных пунктов сирийской провинции Эс-Сувейда организовали забастовку, выступая против декларации президента США Дональда Трампа по оккупированным Израилем Голанским высотам. На месте побывал специальный корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН).

Напомним, что в конце прошлого месяца американский глава подписал документ, согласно которому Вашингтон официально признает территорию Голанских высот израильской. Это произошло во время встречи президента Дональда Трампа с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

Решение Трампа вызвало волну негодования со стороны ряда европейских политиков, а также российских властей. Кроме того, официальный Дамаск раскритиковал Соединенные Штаты Америки за вмешательство во внутренние дела арабской республики.

Последнюю неделю по всей территории сирийской республики проходят многолюдные акции протеста, направленные против одностороннего решения Трампа. Простой народ собирается на площадях, чтобы выразить свое несогласие с декларацией Вашингтона и поддержать жителей аннексированной территории Голанских высот.

Напомним, что в период с 1944 до 1967 года Голанские высоты входили в состав сирийской провинции Эль-Кунейтра. Западная часть Голан (две трети территории) была захвачена Израилем в ходе Шестидневной войны в июне 1967 года.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что журналисты из сирийской провинции Эс-Сувейда устроили митинг, протестуя против решения президента США Дональда Трампа по Голанским высотам. Они выступили против любых сионистских действий и за свою сирийскую арабскую национальную принадлежность. Люди выразили уверенность, что Голаны были и будут частью сирийской республики и что решение американского президента никак не повлияет на реальное положение дел.