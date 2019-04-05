Генсек ЛАГ призвал к сдержанности стороны конфликта в Ливии

Каир, 5 апреля. Генсек Лиги арабских государств (ЛАГ) Ахмед Абуль Гейт призвал стороны конфликта в Ливии к сдержанности и принятию срочных мер по деэскалации. Об этом говорится в заявлении официального представителя Лиги Махмуда Афифи.

Согласно документу, генеральный секретарь ЛАГ заявил о необходимости в краткие сроки принять меры по деэскалации полевой ситуации, которая возникла вследствие боевых действий и мобилизации сил в западных регионах Ливии.

«Также [призывает] придерживаться политического трека, так как он единственный способен окончить кризис в Ливии», — говорится в заявлении.

По словам Афифи, генеральный секретарь ЛАГ с обеспокоенностью следит за ситуацией, сложившейся в африканском государстве. Он убежден, что конфликт в Ливии невозможно разрешить военным путем.

Напомним, Ливия в настоящее время находится в состоянии двоевластия. За руководство государством борются признанное ООН так называемое «Правительство национального единства» и Палата представителей, которую признает большинство арабских стран. Ситуации в Ливии обострилась в результате операции НАТО, проведенной в 2011 году.

Накануне маршал Халифа Хафтар, командующий Ливийской национальной армией, объявил о движении войск в сторону Триполи для освобождения территории страны от террористов.

Глава временного правительства Фаиз Сарадж распорядился усилить безопасность ливийской столицы. Хафар отдал своим сторонникам приказ не стрелять по гражданским лицам, а защитников ливийской столицы призвал сложить оружие.

Ранее президент Чада Идрисс Деби и лидер Судана Омар аль-Башир договорились укреплять сотрудничество в сфере безопасности между странами, а также усилить патрулирование границ с Ливией.