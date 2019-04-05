Концерты Rammstein в России потребовали запретить из-за песни о Москве

Москва, 5 апреля. Активисты требуют запретить концерты Rammstein в России. Соответствующую петицию они опубликовали на портале change.org.

Авторы петиции считают, что музыка Rammstein негативно отразится на воспитании молодого поколения. Они убеждены, что культовая группа «пагубно влияет на неокрепшие умы и психику детей».

Активисты даже заподозрили угрозу национальной безопасности страны в песнях немецких музыкантов. Еще одной причиной запретить выступления артистов они назвали песню про Москву — Moskau.

«Этот город — проститутка, с красными пятнами на лбу и золотыми зубами, — говорится в переведенном отрывке из композиции Rammstein. — Она толстая, но все же такая милая. Она ублажает меня, если я ей плачу за это. Она раздевается — но только за деньги».

Авторы убеждены, что команда Тилля Линдеманна пропагандируют своей музыкой всевозможные грехи — от гомосексуализма до якобы возрождения фашизма.

Как передает «Пятый канал», на данный момент под документом подписались 67 человек. В комментариях к обращению на портале оставлено огромное количество острых высказываний — правда, не в адрес группы, а в адрес авторов петиции.

Напомним, этим летом Rammstein планируют выступить с концертами в Петербурге и Москве. В конце марта музыканты опубликовали новый клип на песню Deutschland. Демонстрируемые в ролике сцены из концлагеря вызвали скандал на родине группы — в Германии. Директор Фонда баварских мемориалов Карл Фреллер пригласил Rammstein посетить бывший концлагерь «Дахау» после публикации тизера, пишет «Газета.ru».

В конце прошлого года солист Rammstein Тилль Линдеманн начал снимать фильм о себе в Санкт-Петербурге.