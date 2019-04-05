Зачем на самом деле президент Эстонии едет к Путину

Официальная причина визита в Москву для эстонского президента Керсти Кальюлайд является формальным поводом для переговоров лидеров Эстонии и России. Об этом Федеральному агентству новостей заявил политический эксперт фонда «Народная дипломатия», представитель экспертно-аналитического клуба «Будущее сегодня» Сергей Простаков.

Визит к Путину

Керсти Кальюлайд сообщила, что хочет обсудить на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным антироссийские санкции, которые Таллин поддерживает.

Кальюлайд прибудет в столицу России 18 апреля на открытие отреставрированного исторического здания посольства Эстонии. В ходе своего визита она хочет встретиться с российским лидером. В свою очередь в Кремле заявили, что запрос от Эстонии был получен, Москва готовится к переговорам.

«Мы обязательно обсудим сложные темы, которые обычно поднимают и другие руководители стран Евросоюза, такие как выполнение Минских соглашений, санкции против России. Эстония является государством, которое поддерживает продолжение санкций», — заявила президент на пресс-конференции в Таллине.

Отсутствие диалога

Сергей Простаков выразил уверенность, что официальный повод для визита Кальюлайд (открытие отреставрированного исторического здания эстонского посольства) не может быть реальной причиной поездки. Желание встретиться с Владимиром Путиным и обсудить вопрос санкций выглядит куда более близким к истине, несмотря на ограниченность полномочий президента в такой парламентской республике, как Эстония.

«Несмотря на абсолютно разное видение международных проблем, общие темы у Путина и Кальюлайд могут найтись и вне области санкционного давления Запада на Россию. Например, можно поднять тему Крыма: эстонские власти поддерживают, в том числе и материально, антироссийские выступления крымскотатарских мигрантов, но никак не интересуются судьбой проживающих на полуострове эстонцев», — пояснил Сергей Простаков.

Эксперт отметил, что очень важной представляется тема борьбы с теневым оборотом капитала. Это касается и Эстонии в свете намерения США начать расследование в отношении причастности шведского Swedbank к отмыванию денег через свой филиал Danske Bank в Эстонии и Латвии.

«Степень встроенности Эстонии в западную сферу влияния и ее зависимость от Вашингтона и Брюсселя таковы, что исключают любой вменяемый диалог на тему отмены ограничений со стороны Евросоюза, несмотря на реальные потери Эстонии от них. К тому же визит пройдет сразу после отправки письма заместителя председателя комитета по образованию и науке Государственной думы Бориса Чернышова генсеку ООН Антониу Гутеррешу с просьбой исключить Эстонию из организации после заявления как раз Керсти Кальюлайд об угрозе русского языка в школах для эстонского языка и культуры», — заключил Сергей Простаков.

Ранее ФАН сообщало, что Эстония назвала Россию «угрозой безопасности» для стран Балтии.