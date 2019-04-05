Трамп допустил провал торговых переговоров с Китаем

Президент США Дональд Трамп 4 апреля лично принял в Овальном кабинете Белого дома вице-премьера Госсовета КНР Лю Хэ, который прибыл в Вашингтон для участия в очередном раунде переговоров по проблемам двусторонней торговли.

После этой встречи ее участники излучали предельный оптимизм, утверждая, что налицо значительный прогресс, по большинству спорных моментов достигнуто соглашение и работы осталось примерно на месяц — прежде всего, по использованию интеллектуальной собственности, а также по некоторым пошлинам.

«Сделано намного больше, чем осталось сделать», — отметил Трамп.

Тем не менее, хозяин Белого дома предупредил, что окончательный вариант договоренности может быть и не достигнут, а в таком случае не состоится и его личная встреча с председателем КНР Си Цзиньпином.

«Будет сделка — будет и саммит. Не будет сделки — не будет и саммита», — пояснил президент США.

Как утверждает китайская сторона, по итогам 2018 года Соединенным Штатам не удалось, несмотря на введение дополнительных импортных пошлин на товары с маркой made in China, снизить сумму своего торгового дефицита. Напротив, он повысился с 275,2 млрд долл. в 2017 году до 324,52 млрд долл., то есть рост составил почти 18%!

В Белом доме называют совсем другие цифры, но с той же тенденцией. По мнению официального Вашингтона, реальная величина этого дефицита, из-за схем реэкспорта китайских товаров, превысила отметку в 400 млрд долл., по сравнению с прошлогодним «минусом» в 375,2 млрд долл., а потому требуется его сокращение минимум на 200 млрд долл. уже в 2020 году.

Судя по всему, это далеко не единственное и не последнее условие с американской стороны, которая пытается вести переговоры с Пекином с «позиции силы». Что было наглядно продемонстрировано арестом финансового директора компании Huawei Мэн Ваньчжоу, которая до сих пор находится под стражей на территории США, куда была экстрадирована из Канады.

То, что Китай в подобных условиях вынужден продолжать переговоры с американцами, которые полностью игнорируют все требования освободить Мэн Ваньчжоу, — весьма важная «мелочь», позволяющая продемонстрировать реальное соотношение сил между Вашингтоном и Пекином. Ситуацию для «красного дракона» не спасает ни прибытие военнослужащих НОАК в Венесуэлу, ни то обстоятельство, что с президентом США по данной — весьма чувствительной! — проблематике напрямую контактирует официально далеко не первое и даже не второе лицо в КНР.

Но самое главное, китайцы продолжают — вместе с японцами — оставаться крупнейшими держателями государственных ценных бумаг США (соответственно, 1,14 и 1,036 трлн долл., что вместе составляет 35% внешнего федерального долга Америки). Пекин пока не может ни продать «трежерис», ни обменять их на что-то реальное внутри самих Соединенных Штатов: запретов по этому поводу американцы напринимали больше, чем ввели антироссийских санкций.

И все же китайцы больше не хотят отдавать плоды своего труда фактически в долг Дяде Сэму. Отсюда — проекты «Одного пояса, одного пути», экономического «кольца» в Северо-Восточной Азии, инвестиции в Юго-Восточной Азии, Африке и Латинской Америке и т. д. Все это вызывает у США справедливые опасения относительно утраты своего мирового лидерства и «глобального доминирования».

Так или иначе, этот американо-китайский торгово-финансовый клинч имеет решающее значение не только для ближайшего будущего мировой экономики, но и для будущего всего человечества в целом.

Россия в этом клинче пока исполняет роль арбитра, следящего за тем, чтобы ни одна из сторон не применила против другой запрещенные приемы военного характера. То есть в нынешней логике событий, с точки зрения Вашингтона, — играет на руку Пекину: в клинче Америки с Китаем Россия свела на нет подавляющее военное преимущество США. В противном случае американские авианосные ударные группы уже давно ровняли бы с землей если не приморские районы Китая, то уж Северную Корею точно.

Не случайно в ходе встречи с Лю Хэ Дональд Трамп постоянно употреблял в своей речи связку «Китай и Россия», а на проходившем в тот же день в Вашингтоне саммите НАТО, посвященном 70-летию этой организации, нашу страну характеризовали как абсолютное «мировое зло», вроде Гитлера и «Исламского государства»1 (террористическая организация, запрещенная в России), которому нужно противостоять любыми средствами, вплоть до применения ядерного оружия.

В целом, ситуация в рамках «глобального треугольника XXI века» США—КНР—РФ становится все более нестабильной. Пекин, в принципе, не против купить себе у Вашингтона «свободу рук» на международной арене и за ценой в данном случае может не постоять. Проблема только в том, что Америке деньги не нужны — пока она сама их печатает. Ей нужны власть и контроль над всем миром, включая Россию и Китай.

Для этого, по замыслу Вашингтона, наша страна должна отказаться от своего военного потенциала, а Китай — от развития собственной «суммы высоких технологий» и глобальных инфраструктурных проектов. Пока диспозиция выглядит таким образом, любые договоренности с Белым домом, включая и американо-китайское торговое соглашение, не будут стоить той бумаги, на которой они написаны.

Не верите — спросите договоры о ПРО и РСМД.

1 Организация запрещена на территории РФ.