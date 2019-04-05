В Совфеде ожидают, что в споре России и Украины в ВТО победит истина

В Совете Федерации назвали позитивным сдвигом решение Всемирной торговой организации по транзитному спору Украины и России. ВТО поддержала позицию российских властей в «Деле DS512: Россия — Меры по транзитным перевозкам» и заключила, что запрет РФ на перевозки украинских товаров через ее территории в Азию обоснован. Как пишет «Европейская правда», организация должна в ближайшее время обнародовать решение в пользу Москвы.

Украина подала иск против России в 2017 году с жалобой на многочисленные транзитные ограничения. По мнению украинской стороны, Киев испытывает проблемы с доставкой товаров с начала 2016 года.

По информации издания, ВТО, изучив обращение Украины, пришла к выводу, что государственный переворот в Киеве 2014 года и последовавшая за ним «гражданская война создали «условия, угрожающие национальной безопасности России». Иными словами, ограничения, введенные Москвой, не являются нарушениями.

Член комитета СФ по международным делам Олег Морозов в беседе с Федеральным агентством новостей, комментируя решение ВТО, назвал его положительным. В то же время сенатор посетовал, что международное сообщество крайне редко встает на сторону фактов и истины, предпочитая присоединяться к жесткой риторике Запада.

«Я не знаю детали этого решения, но мне кажется, если оно эффективное и толкует, действительно, ситуацию с учетом российской позиции, это, безусловно, позитивный сдвиг. Но, увы, это, скорее, исключение, нежели правило. Чаще в международных организациях мы видим политизацию любого экономического решения в пользу позиций, которые уже заведомо являются антироссийскими», — объяснил он.

Как подчеркнул собеседник ФАН, если бы ВТО заняла сторону Украины в вопросе транзита, то это могло привести к осложнению деятельности самой организации.

«В данном случае, видимо, ситуация для ВТО настолько очевидна, что любое ее двусмысленное толкование поставило бы под угрозу другие решения организации и систем взаимоотношений внутри нее. Мне кажется, чтобы не создавать такого рода прецеденты и не провоцировать конфликты, ВТО встала на сторону истины, а не политики»,— подытожил Морозов.

Напомним, РФ ввела ограничения на транзитные перевозки грузов с Украины на рынки Центральной Азии и Кавказа (в частности, в Казахстан и Киргизию) через свои территории в январе 2016 года. В Москве неоднократно подчеркивали, что подобный шаг был сделан, чтобы защитить национальную безопасность страны. В соответствии с 21 статьей Генерального соглашения по тарифам и торговле, каждое государство может принимать необходимые меры в целях защиты национальной безопасности, несмотря на нарушение их обязательств перед ВТО.

Ранее сообщалось, что Россия предупредила ЕС об ответных мерах из-за квот на импорт стали. РФ уведомила Совет по торговле товарами о решении приостановить действие концессий, которые эквивалентны объемам торговли, затронутым мерами Европейского союза.