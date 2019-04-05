В штабе Порошенко усомнились в достоверности анализов Зеленского



Киев, 5 апреля. Шоумен Владимир Зеленский может фальсифицировать результаты медицинских анализов, заявили в предвыборном штабе действующего президента Украины Петра Порошенко.

Глава штаба Олег Медведев напомнил, что противник Порошенко на выборах сдавал анализы в частной лаборатории, однако нет никаких оснований считать, что лаборатория сможет изучить тесты объективно.

Он также указал на то, что кровь у Зеленской брал фельдшер Владислав Кирякулов, который снимался в сериале «Сваты» (многосерийный фильм спродюсировал Зеленский. — Прим. ФАН).

«Врач, который брал анализы, связан с Зеленским. Он снимался в сериале «Сваты». Это еще раз ставит под сомнение серьезность всей затеи и достоверность анализов», — подчеркнул Медведев в комментарии украинским СМИ.

Сегодня главный врач Киевской городской наркологической больницы социотерапии Владимир Ярый озвучил результаты экспресс-теста Порошенко на алкоголь и наркотики. По словам специалиста, исследование крови президента Украины Петра Порошенко не выявило психоактивных веществ.

Напомним, анализы Порошенко сдал 4 апреля в медицинском центре НСК «Олимпийский». Медицинская экспертиза была одним из требований, которые должны были выполнить кандидаты на пост президента страны, прошедшие во второй тур выборов.

Зеленский заявил, что опубликует результаты анализов на наличие в крови алкоголя и наркотиков через три дня. Тестирование он прошел в частной лаборатории в сопровождении журналистов.

Отметим, что сдача анализов было одним из требований для участия в дебатах. Их выдвинул сам Зеленский. Порошенко принял условия.

Словесная дуэль кандидатов на пост президента Украины должна пройти 19 апреля на стадионе «Олимпийский». 21 апреля состоится второй тур выборов. В первом туре Зеленский значительно опередил Порошенко, набрав более 30% голосов избирателей. За Порошенко проголосовали чуть более 15% украинцев. Экс-премьер Украины Юлия Тимошенко заняла третье место. Накануне Зеленский предложил ей стать независимым арбитром на его дебатах с Порошенко. На ответ политик дал 24 часа.