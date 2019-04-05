Эксперт объяснил заявления США о «российской угрозе» в Африке

Москва, 5 апреля. Американские власти утверждают, что Россия «поглощает» Африку, а Соединенные Штаты должны противостоять этому явлению и наращивать военную мощь в этом регионе. При этом вся истерика Вашингтона по поводу «российской угрозы» приурочена к дебатам в конгрессе о военном бюджете. Военный эксперт объяснил заявления американской стороны.

Ранее The New York Times опубликовала отчет, в котором указывается, что на данный момент у США в Африке 34 военных баз, около шести тысяч военнослужащих и тысяча гражданских лиц, в том числе сотрудников разных миссий и инструкторов. При этом американцы утверждают, что они располагают «относительно небольшим» контингентом в Африке.

«Некоторые демократы и республиканцы в конгрессе работают над тем, чтобы разрушить существующие ограничения на военный бюджет, и на следующей неделе в Палате представителей запланировано голосование за снятие ограничений на дискреционные расходы на оборону», — пишет издание Fair.org.

Военный эксперт, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко в беседе с Nation News отметил, что Россия реализует свои интересы там, где считает нужным, «без оглядки на кого бы то ни было». Эксперт подчеркнул, что африканские страны видят в России надежного партнера.

«Подготовка кадров для африканских стран, содействие в модернизации их экономик, участие наших компаний в крупнейших инфраструктурных проектах — законное право РФ», — отметил Коротченко.

Он напомнил, что страны Африки также покупают у России оружие, поскольку оно высокого качества.

«Египет, Алжир и десятки других африканских стран активно покупают наше оружие, потому что оно отличное. К тому же мы не сопровождаем поставки вооружения какими-либо политическими условиями, в отличие от США и Франции. Россия – надежный партнер», — констатировал он.

Военный эксперт добавил, что российская сторона помогает Африке бороться с терроризмом и экстремизмом, а также готовит кадров, в том числе военных.