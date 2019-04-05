Донбасс сегодня: опасные инфекции косят ряды ВСУ, «Правый сектор» понес потери под Донецком

Донбасс, 5 апреля. Украинские войска обстреливают ЛНР из тяжелой артиллерии. Боевик «Правого сектора»1 (организация запрещена на территории РФ. — Прим. ФАН) разбился под Донецком в ДТП. Украинская армия страдает от опасных инфекций, командование скрывает ситуацию.

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Оперативная обстановка

В минувшие сутки дежурными сменами представительств Донецка и Луганска в Совместном центре контроля и координации прекращения огня зафиксировано 14 обстрелов территорий обеих республик. В направлении Донецкой народной республики украинские войска били девять раз из противотанковых комплексов, бронетранспортеров и боевых машин пехоты. Также применялись 120-мм и 82-мм минометы и гранатометы различных типов.

В Луганской народной республике, несмотря на меньшее количество обстрелов, всего по данным СЦКК — пять, киевские силовики применили артиллерию калибра 122 мм по городу Кировск. Еще три поселка республики были под огнем тяжелых минометов. В общей сложности под огнем украинских силовиков оказались 11 населенных пунктов ДНР и ЛНР, по которым «защитники» Украины выпустили более 200 артиллерийских снарядов, мин и гранат.

Кроме того, в пятницу днем стало известно об очередном обстреле ВСУ поселка Коминтерново на юге ДНР. В результате огня в данном населенном пункте повреждены два жилых дома, о пострадавших пока не сообщается.

«Правосек» сбежал с передовой и погиб в ДТП

В штабе вооруженных сил ДНР раскрыли детали гибели на Донбассе бойца «Правого сектора» Романа Федоришина с позывным Бронелобый. Как ранее сообщило подразделение Федоришина на своей странице в социальной сети, боец погиб в районе Авдеевки, что к северу от Донецка в нескольких километрах, в результате ДТП.

В Донецке же рассказали, что по результатам проведенной посмертно экспертизы Бронелобый в момент гибели находился в состоянии алкогольного опьянения. Кроме того, с 31 марта в подразделении «Правого сектора» Федоришин числился в самовольной отлучке.

Ряды ВСУ косит эпидемия кори и дизентерии

Среди военнослужащих 10-й горно-штурмовой бригады украинской армии снова распространяется корь, сообщил начальник пресс-службы Народной милиции ЛНР Яков Осадчий. Также в данном подразделении фиксируются массовые случаи заболеваемости дизентерией.

Как сообщил военный спикер республики, командование бригады скрывает данные обстоятельства от вышестоящего руководства, а потому все больные размещены в медицинских подразделениях бригады и доступ квалифицированных медицинских кадров к ним ограничен.

На данный момент, как информирует разведка луганчан, в лазаретах указанного соединения уже находятся до 50 военнослужащих, из них шестеро в крайне тяжелом состоянии. В связи с данными обстоятельствами Народная милиция ЛНР выразила слова благодарности министру здравоохранения Украины Ульяне Супрун за «содействие в снижении численности личного состава ВСУ в зоне ООС (Операции объединенных сил)».

По мнению луганчан, именно Супрун привела украинскую медицину в столь плачевное состояние, из-за которого даже «защитники» страны не могут получить своевременную квалифицированную помощь.

1 Организация запрещена на территории РФ.