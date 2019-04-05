Киев, 5 апреля. Украина и государства НАТО начали в пятницу в Черном море совместные учения Sea Shield («Морской щит — 2019»). Об этом говорится в сообщении пресс-службы миссии Украины при НАТО в аккаунте в Twitter.

В представительстве уточнили, что многонациональные морские учения будут проходить в Черном море с 5 по 13 апреля. В выполнении задач задействуют 14 румынских военных кораблей, шесть судов из Болгарии, Канады,Турции и Нидерландов. В пятницу военные НАТО и Украина начали учения в Черном море.

В операциях примут участие около 2,2 тысячи военнослужащих. Они будут выполнять совместные боевые задачи в Черноморском регионе.

Ранее генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг рассказал, что страны НАТО согласовали меры по поддержке Украины и Грузии в Черном море. Он добавил, что эти решения предусматривают совместные учения, обмен данными, а также заходы в акватории. НАТО ожидает, что подобные действия улучшат осведомленность армии альянса в Черном море.

"...у декого може скластися враження, що кораблі НАТО заходять в Чорне море для того, щоб "подражнити" ????????. Треба не забувати, що в Чорному морі знаходяться три країни-члени Альянсу - ????????????????????????. Це також персональна зона відповідальності кожної з цих країн".

https://t.co/w0zLLiYv6q — UKR Mission to NATO (@UKRinNATO) April 4, 2019

Напомним, заместитель главы министерства иностранных дел Российской Федерации Александр Грушко заявил, что Североатлантический альянс активизировал разведывательную деятельность у границ Российской Федерации. По его словам, «под предлогом мифической «российской угрозы» НАТО наращивает присутствие в Восточной Европе, осуществляет милитаризацию Черноморского региона, активизирует разведдеятельность вдоль российских границ».

Аналитик Андрей Иванов отметил сразу несколько процессов усиления напряженности вдоль границ России, и практически все они находятся в военной плоскости. С одной стороны, президент США Дональд Трамп заявил о выходе из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Это решение означает только то, что США готовы нанести удар по потенциальному противнику, но пытаются «провести» это решение в рамках неких правовых норм.

Он напомнил, генсек НАТО Йенс Столтенберг говорит о том, что Грузию могут принять в НАТО. Эксперт считает, что «конечно, в альянс Грузию не возьмут, но эти слова можно трактовать как заявление о скором размещении военных баз блока в этой стране».