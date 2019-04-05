В Госдуме объяснили, почему тест Порошенко на алкоголь может оказаться поддельным

Москва, 5 апреля. Депутат Госдумы и бывший санитарный врач России Геннадий Онищенко назвал очевидной алкогольную зависимость президента Украины Порошенко. Об этом он заявил, комментируя результаты тесты политика на алкоголь и наркотики.

Онищенко также полагает, что тест Порошенко на алкоголь может оказаться поддельным.

«То, что он зависим от алкоголя, это видно по всему: по его психике, по моторике, по его внешнему виду. Поэтому сегодня понятно, что там подделали эти тесты. То, что он алкоголезависимый человек, это очевидно», — отметил Онищенко.

В то же время депутат обратил внимание на то, что обычный тест может установить наличие или отсутствие психоактивных веществ в крови человека, однако никакие анализы не докажут алкоголизм. Человек может быть трезв на момент сдачи крови, но при этом иметь проблемы с зависимостью, передает РИА Новости.

Напомним, что ранее кандидат в президенты Владимир Зеленский вызвал Порошенко на дебаты. Причем встретиться он предложил не в телестудии, а на стадионе «Олимпийский» в Киеве, который вмещает до 70 тыс. человек. Кроме того, Зеленский настоял на том, чтобы речь политиков транслировали все телеканалы Украины, а сами противники сдали анализы на алкоголь и наркотики.

Накануне действующий президент явился в медицинский центр НСК «Олимпийский». Проверка не выявила в крови Порошенко никаких психоактивных веществ. Зеленский же, который сдавал анализы в частной лаборатории, собирается опубликовать результаты через три дня.

Первый тур президентских выборов прошел на Украине 31 марта. По данным ЦИК страны, необходимого для победы числа голосов не набрал ни один из кандидатов. Во второй тур выборов вышли набравший 16% голосов Петр Порошенко и Владимир Зеленский, за которого проголосовали более 30% избирателей. Повторное голосование состоится 21 апреля.