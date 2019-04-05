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Полиция задержала находящегося в розыске фигуранта дела против Абызова

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Полиция задержала находящегося в розыске фигуранта дела против Абызова

Москва, 5 апреля. Сергей Ильичев, находившийся в розыске фигурант дела против бывшего министра «Открытого правительства» Михаила Абызова, задержан, сообщили в пресс-службе Басманного суда.

Ильичев является бывшим генеральным директором компании «Региональные электрические сети». Он находился в розыске по делу против Абызова. Как пишет ТАСС, фигурант был задержан.

«В суд поступило ходатайство следственных органов в отношении Ильичева о заключении под стражу», — сказала пресс-секретарь Басманного суда Юнона Царева.

Материалы, предоставленные на рассмотрение суду, будут изучены в ближайшее время.

Полиция задержала находящегося в розыске фигуранта дела против Абызова

Абызов подозревается в крупном мошенничестве. На данный момент бывший чиновник находится в СИЗО «Лефортово». Следствие предполагает, что экс-министр с апреля 2011 по ноябрь 2014, являясь бенефициарным владельцем ряда оффшорных коммерческих предприятий, создал и возглавил преступное сообщество. Царева отметила, что Мосгорсуд проверит законность ареста Абызова, пишет «Газета.ru».

Ранее Абызов отметил, что уже прочитал в камере почти все предоставленные ему книги.

Автор: Катерина Иванова
Источник: ТАСС
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