Кличко-младший предложил Зеленскому и Порошенко сдать анализы в лаборатории WADA

Киев, 5 апреля. Экс-чемпион мира по боксу Владимир Кличко предложил кандидатам в президенты Украины Владимиру Зеленскому и Петру Порошенко сдать анализы на наличие в крови алкоголя и запрещенных веществ в лаборатории WADA.

«Могу организационно помочь в этом процессе, чтобы это не выглядело так кустарно», — написал младший брат мэра Киева Виталия Кличко в Facebook.

В комментарии на английском языке Владимир Кличко признался, что его насмешило то, как Зеленский и Порошенко сдавали анализы в собственных лабораториях.

Кличко призвал политиков «довериться профессионалам» и обратиться в Международное антидопинговое агентство (WADA), пишет RT.

Напомним, в первой половине дня в пятницу Владимир Зеленский и Петр Порошенко сдали анализы на наркотики и алкоголь. Как оказалось, анализ у ставшего политиком шоумена взял актер из сериала «Сваты», спродюсированного студией Зеленского.

Второй тур выборов на Украине пройдет 21 апреля. Ожидается, что 19 апреля на стадионе «Олимпийский» в Киеве состоятся дебаты кандидатов в президенты. Модерировать дискуссию готова российская телеведущая Ольга Скабеева, предложение провести дебаты поступило и бывшему премьеру Украины Юлии Тимошенко.