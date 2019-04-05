Конюхов не успел в срок добраться до мыса Горн

Москва, 5 апреля. Российский путешественник Федор Конюхов не успел завершить переход через Южный океан до мыса Горн за 120 дней, такой срок значился в его планах, до этой точки остается еще свыше 1,8 тысячи километров. Об этом стало известно из путевого дневника, который предоставил организатор экспедиции Оскар Конюхов.

Конюхов в настоящее время совершает одиночное кругосветное плавание на весельной лодке. Согласно дневнику, четыре месяца назад он отправился в путь от берегов Новой Зеландии. Чтобы добраться до мыса Горн, путешественнику предстоит преодолеть еще 1 тысячу морских миль.

«Вроде уже и не так много, с другой стороны — это расстояние от Москвы до Челябинска», — говорится в дневнике.

Первоначально Конюхов планировал проходить в день по 50 миль, учитывая, что расстояние между мысом Горн и Новой Зеландией составляет около 6 тысяч миль. В настоящее время он преодолел уже около 5,2 тысячи миль.

Путешественник рассчитывал на западные ветра и циркумполярное течение, а также длинную попутную волну, однако его надежды не оправдались.

Напомним, 1 апреля весельная лодка Конюхова попала в шторм в Южном океане. Мощные волны трижды перевернули лодку путешественника. Сам он не пострадал, переждав бурю в кормовой каюте с задраенными люками, однако лодка получила повреждения.

По словам Конюхова, в ходе шторма была подтверждена правильность теоретических расчетов, которые осуществлялись при проектировании лодки «Акрос». Путешественник подчеркнул, что благодаря своей конструкции судно самостоятельно возвращается на ровный киль.

Стоит отметить, что Конюхов совершил в целом пять кругосветных плаваний. Путешественнику удалось 17 раз пересечь Атлантический океан. Кроме того, он стал первым россиянином, побывавшим на Южном и Северном полюсах, а также на семи высочайших вершинах в шести частях света.