Силы Зинтана поддержали наступление Ливийской национальной армии на Триполи

Москва, 5 апреля. Гражданские, военные и социальные силы ливийского города Зинтан поддержали выдвижение Ливийской национальной армии (ЛНА) к Триполи. Об этом сообщает ливийский информационный портал Ewanlibya.

4 апреля командующий ЛНА маршал Халифа Хафтар заявил о начале наступления на столицу Ливии, которая контролируется Правительством национального единства (ПНЕ). Хафтар призвал ЛНА «поднять оружие перед лицом несправедливости, с которой столкнулся народ Триполи». При этом маршал приказал подразделениям ЛНА не открывать огонь по мирным жителям, а также призвал защитников Триполи «сложить оружие и поднять белый флаг».

Гражданские, социальные и военные силы Зинтана опубликовали совместное заявление, в котором приветствовали продвижение ЛНА к Триполи с целью освободить западные районы Ливии от террористов, препятствующих развитию гражданских институтов насаждением коррупции и криминальных схем.

Кроме того, силы Зинтана обратились к народу Ливии и жителям Триполи с призывом поддержать ЛНА и не допустить возникновения хаоса, на который надеются провокаторы. В заявлении отмечается, что действия ЛНА направлены против бандформирований, которые орудуют на территории Ливии.