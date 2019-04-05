Соловьев выгнал из студии польского политолога за провокации о евреях и СССР

Москва, 5 апреля. Телеведущий Владимир Соловьев выгнал из студии польского политолога Якуба Корейбу за провокационные заявления о евреях и Советском Союзе. Инцидент произошел в эфире телеканала «Россия 1».

Соловьев и Корейба в студии начали спорить об ответственности Польши за смерти евреев в годы Второй мировой войны. Телеведущий отметил, что Варшава неохотно занимается возвращением имущества и выплатой компенсаций потомкам тех, кто был убит в то время. Корейба в свою очередь заявил, что большинство людей, которые сейчас претендуют на компенсационные выплаты, на самом деле являются «жуликами» и «притворяются наследниками». Соловьев попросил поляка прекратить эти заявления.

«Вы понимаете, что вы несете? Не повторяйте второй раз», — цитирует слова Владимира Соловьева ФБА «Экономика Сегодня».

Несмотря на предупреждение, политолог продолжил развивать свою мысль. Затем он спросил, за что Польша должна платить компенсации потомкам уничтоженных евреев. Корейба утверждал, что «у этих людей все нормально». Политолог также обвинил Владимира Соловьева в попытках «манипулировать памятью».

«Ты сидишь, коленочка на коленочку, и через губу мне, еврею, рассказываешь об уничтоженных евреях?» — ответил телеведущий.

После этого Якуб Корейба обвинил СССР в бездействии во время уничтожения польских евреев нацистами до 1941 года. Эта провокация стала последней каплей: Соловьев решил выгнать эксперта из студии. Телеведущий сказал Корейбе «встать и выйти вон». Он добавил, что большинство евреев в Польше было убито не солдатами фашистской Германии, а поляками.

«Охрана, придите сюда и уберите этого человека — я не хочу марать руки. Со стулом отсюда вынести. Взяли и убрали его!» — сказал телеведущий.

Ранее Владимир Соловьев выгнал из студии Грэга Вайнера и Араика Степаняна. Эксперты устроили потасовку в прямом эфире. Конфликт разгорелся после того, как Степанян облил водой Вайнера. В результате телеведущий был вынужден попросить экспертов удалиться из студии.