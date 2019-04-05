В России отреагировали на планы Киева без спроса устроить провокацию НАТО в Черном море

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что Киев и Североатлантический альянс не будут спрашивать у России, что им делать в Черном море. Политолог Николай Стариков в ответ напомнил, что РФ защитит свои границы от любого агрессора.

«Мы четыре месяца с НАТО обсуждали... НАТО не будет спрашивать у России, что можно нам вместе делать и что мы должны делать в Черном море. Мы просто будем это делать, никто не будет спрашивать [у России] о том, что можно или нельзя», — сказал украинский дипломат.

Климкин сделал еще одно абсурдное заявление, якобы «Крым — это Украина», а значит, «проход судов через Керченский пролив должен быть свободным».

Писатель-историк, общественный деятель Николай Стариков в разговоре с корреспондентом Федерального агентства новостей отметил, что на сегодняшний день по поводу крымского вопроса существует две точки зрения. Первая соответствует всем нормам внутреннего и международного законодательства; согласно ей, Крым воссоединился с Россией на законных основаниях. Запад же считает, что Москва якобы «аннексировала» полуостров, что, естественно, не имеет ничего общего с действительностью.

«Существует две точки зрения. Соединить их между собой в настоящее время не представляется возможным. Моя точка зрения полностью совпадает с точкой зрения народа и правительства Российской Федерации — Крым — это неотъемлемая часть России. Это значит, что все соответствующие международные соглашения, связанные с демаркацией границ на суше и на воде, должны учитывать Россию в ее границах, включая Крым. Есть другая точка зрения, которой придерживается Украина и ее западные партнеры. Якобы Крым «принадлежит» Украине. Очевидно, эти точки зрения никакого компромисса найти не могут, поэтому каждая из сторон будет действовать, исходя из своего понимания реальности», — говорит политический аналитик.

По словам собеседника ФАН, коллективный Запад будет и дальше подталкивать Киев к безрассудным действиям. Тем не менее Россия готова к подобному сценарию развития событий.

«НАТО, американцы и европейцы будут «подбадривать» Украину и провоцировать ее на совершение каких-то действий, которые будут повышать напряженность в данном регионе. Я думаю, что России стоит еще раз объяснить всем «горячим головам», что государственные границы неприкосновенны. И кто бы ни пытался через них прорваться, получит должный отпор, под каким бы флагом он ни плыл, шел, летел и так далее», — прокомментировал Николай Стариков желание Киева устроить провокацию НАТО без спроса.

Крым вернулся в состав России в 2014 году, за восстановление исторической справедливости жители полуострова проголосовали на референдуме. Согласно итогам плебисцита, более 95% крымчан высказались за вхождение в состав РФ