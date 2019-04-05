Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Происшествия

Подросток извинился за фото без штанов в Музее боевой славы Саранска

341
0 Оставить комментарий

Подросток извинился за фото без штанов в Музее боевой славы Саранска

Саранск, 5 апреля. Сотрудники полиции Саранска нашли подростка, который сфотографировался с приспущенными штанами на танке в Музее боевой славы, сообщили в пресс-службе МВД по Республике Мордовия.

Ранее в Интернете появилась фотография, на которой молодой человек позирует на фоне экспонатов музея. Жителей города возмутило неуважение к памяти защитников родины.

В пресс-службе рассказали, что на фото запечатлен 15-летний ученик местного колледжа. Выяснилось, что мальчик приехал в Саранск из деревни. Правоохранительные органы привлекли к беседе отца подростка.

Молодой человек раскаялся в своем поступке и заявил, что не хотел оскорбить чувства других людей. Он назвал инцидент «неудачной шуткой».

Автор: Ирина Селезнева
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров