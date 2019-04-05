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Лидеры Чада и Судана договорились усилить патрулирование границ с Ливией

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Лидеры Чада и Судана договорились усилить патрулирование границ с Ливией

Хартум, 5 апреля. Президент Чада Идрисс Деби и лидер Судана Омар аль-Башир договорились укреплять сотрудничество в сфере безопасности между странами, а также усилить патрулирование границ с Ливией.

Как сообщают местные СМИ, переговоры руководителей африканских стран прошли в Хартуме. В настоящее время военные Судана и Чада ведут совместное патрулирование вдоль границы с Ливией. Эти меры были связаны с ростом активности вооруженных групп. Кроме того, власти Судана расширяют и сотрудничество с Египтом.

В марте правительство Чада закрыло границу с Ливией из-за террористов, пытавшихся скрыться от  Ливийской национальной армии.

Ранее стало известно о прибытии в Бенгази генсека ООН Антониу Гуттериша. Он намерен провести встречу с командующим Ливийской национальной армией Халифой Хафтаром.

Автор: Игорь Федоров
Источник: sudantribune
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