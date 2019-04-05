Жасмин призналась, что хотела расстаться с мужем

Москва, 5 апреля. Певица Жасмин чуть не рассталась со своим супругом из-за его ревности. Об этом рассказала сама исполнительница.

Восемь лет назад Жасмин вышла замуж за бизнесмена Илана Шора. По словам певицы, сейчас в ее семье идиллия, хотя на заре отношений с супругом она думала разорвать с ним отношения. Виной тому недоверие возлюбленного певицы.

Жасмин призналась, что в начале отношений Шор ревновал ее — «допытывался, кто звонил, чей голос в трубке».

«В самом начале такое казалось невыносимым, уже думала расставаться — трудно жить в вечном стрессе. Недоверие убивает, никакая любовь не спасет», — отметила певица в интервью StarHit.

Ревность и недоверие прошли, когда пара оформила свои отношения официально. При этом певица считает, что «здоровая ревность» нужна, поскольку она держит возлюбленных в тонусе.

«Когда расписались, он изменился. Хотя без здоровой ревности тоже нельзя. Надо обоим оставаться в тонусе, добавлять перчика, страсти. Случается, мне не нравится, как его кто-то приобнял. Тогда муж успокаивает», — добавила Жасмин.

Напомним, Жасмин вышла замуж за бизнесмена и политика Илана Шора в 2011 году. От первого брака у артистки есть 21-летний сын Михаил, во втором браке певица родила дочь Маргариту и сына Мирона.

Сейчас супруги не живут вместе, поскольку по решению суда предприниматель не может уезжать за пределы Молдавии, отметили «Дни.ру». Однако сама певица отметила, что при любой возможности покупает билет до Кишинева, чтобы увидеться с любимым мужем.