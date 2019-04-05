Киев, 5 апреля. Украинские пограничники не пропустили через государственную границу страны более 10 тысяч иностранцев с начала 2019 года. Об этом рассказал спикер Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян.

По его словам, на Украину с начала 2019 года не пропустили 2,5 тысячи россиян. Как пишет информационное агентство УНН, около двух тысяч иностранцев не смогли посетить Украину, поскольку являлись «потенциальными незаконными мигрантами». При этом основной причиной отказа в пропуске на территорию государства стало то, что люди не могли назвать цель своей поездки на Украину.

Ранее стало известно, что чаще всего Украина отказывает во въезде гражданам России, Турции и Молдавии.

В конце января 2019 года сообщалось, что Украина с начала 2019 года не пустила в страну 700 россиян. Глава государственной пограничной службы Украины Петр Цигикал на расширенном заседании коллегии МВД страны заявил, что пограничники и дальше продолжат ограничивать въезд гражданам, относящимся к «категории риска», а также тем, кто может быть причастен к «дестабилизации ситуации на Украине».

Также более 700 граждан России не пустили на Украину после завершения действия военного положения.

Военное положение в нескольких украинских регионах было введено после инцидента в Керченском проливе в конце ноября прошлого года, когда три военных украинских корабля вторглись в территориальные воды РФ. Москва потребовала от украинских моряков прекратить совершать опасные маневры, но Киев никак не отреагировал на законные требования соседа. В итоге российские пограничники были вынуждены задержать корабли-нарушители.

Военное положение на Украине действовало до 26 декабря 2018 года.