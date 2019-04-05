Стали известны последние слова пилотов разбившегося в Эфиопии Boeing-737

Лондон, 5 апреля. Пилоты авиалайнера Boeing-737 MAX 8, потерпевшего крушение в Эфиопии, пытались вручную выровнять нос самолета перед тем, как он вошел в штопор и врезался в землю.

Следствие полагает, что пилоты перешли на ручное управление после того, как вышел из строя датчик угла атаки авиалайнера, расположенный на крыле, из-за возможного столкновения с посторонним предметом, сообщает Daily Mail.

По данным издания, летчики, предположительно, приняли решение отключить систему коррекции маневрирования (MCAS), которая начала опускать нос самолета вниз из-за неверных данных о его положении.

«Данные экспертизы говорят, что два внешних датчика угла атаки дали разные показания — 74,5 градуса слева и 15,3 градуса справа», — говорится в материале.

Об этом свидетельствуют также и переговоры пилотов, которые заметили разницу левого альфа-флюгера по сравнению с правым, о чем стало известно из записи. Прямо перед самым крушением слышно, как командир воздушного судна Яред Гетачью кричал: «Тяни вверх!». Эти слова, как отмечает издание, стали последними.

Напомним, самолет, выполнявший рейс по маршруту из Аддис-Абебы в Найроби, разбился 10 марта возле города Дэбрэ-Зэйт в Эфиопии. На борту находились 157 человек, граждане 35 стран погибли при крушении, в их числе были трое россиян, пишет «Царьград».

Издание Reuters сообщало ранее, что у самолета начались проблемы через две минуты после взлета, о чем свидетельствуют детали переговоров пилота с диспетчером.

В октябре 2018 года такой же самолет разбился в Индонезии, напоминает Infox.ru. Жертвами авиакатастрофы стали 189 человек. Специалисты изучили обломки самолета Boeing-737, который потерпел крушение в Африке 10 марта, и сделали предварительный вывод, что причины авиакатастроф в Эфиопии и Индонезии могут быть схожими.

После трагедии многие страны мира, в том числе Россия, США и страны Евросоюза приостановили эксплуатацию Boeing-737 MAX. 15 марта стало известно, что авиастроительная компания Boeing приостанавливает поставки самолетов этой модели.