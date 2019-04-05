Вокалист Rolling Stones успешно перенес операцию на сердце

Нью-Йорк, 5 апреля. Лидер британской рок-группы Rolling Stones Мик Джаггер успешно перенес операцию на сердце.

Как сообщают неназванные источники, музыканту провели операцию по протезированию сердечного клапана в одной из больниц Нью-Йорка. В ближайшие несколько дней певцу предстоит пройти период восстановления, пишет Billboard.

Ранее сообщалось, что Rolling Stones перенесла гастроли в США и Канаде из-за состояния Джаггера. Отметим, что Джаггер стал не единственным участником коллектива, который перенес серьезную операцию. В августе 2017 года гитарист группы Ронни Вуд сообщил о своей длительной борьбе с раком и тяжелой операции по удалению опухоли в легком. Музыкант тогда подчеркнул, что не собирается сдаваться, несмотря на то, что готов к самому худшему.

Кроме того, в апреле британский рокер и один из основателей группы Black Sabbath Оззи Осборн перенес гастроли из-за обострения старой травмы на фоне пневмонии. Музыкант рассказал, что расстроен из-за перенесения «еще большего числа концертов». Осборн поблагодарил семью, группу, друзей и фанатов за помощь и поддержку. Он уточнил, что ему становится легче с каждым днем, и скоро музыкант вернется к поклонникам. Согласно информации на сайте артиста, концерты в рамках тура переносятся на 2020 год.

Напомним, что Джаггеру 75 лет. Он возглавляет основанную в 1962 году группу Rolling Stones, которая считается одним из самых влиятельных и успешных коллективов в истории рок-музыки.