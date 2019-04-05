«Яндекс.Такси», «Везет» и «Ситимобил» начнут контролировать время работы водителей

Москва, 5 апреля. Агрегаторы такси «Везет», «Ситимобил» и «Яндекс.Такси» начнут контролировать время работы водителей на линии. Об этом говорится в совместном заявлении компаний.

Отмечается, что сейчас система по отслеживанию времени работы таксистов тестируется. Согласно техническому протоколу, мониторинг планируют вести по всей стране в режиме реального времени. Новая разработка предназначена для того, чтобы исключить переработку водителей.

«Сотрудничество происходит по закрытым каналам с полным соблюдением законодательства о персональных данных», — цитирует заявление компаний РБК.

Тестировать систему начали в Москве, Подмосковье и Ярославле. Агрегатор «Везет» находится в стадии интеграции технологии.

После того, как тестирование завершат, компании начнут ограничивать доступ к заказам для тех водителей, которые суммарно проработали на линии слишком долго. Доступ к заказам будет ограничен вне зависимости от того, в каком из сервисов таксист принимал заявки.

Ранее руководитель службы разработки «Яндекс.Поиск» Алексей Шаграев сообщил, что у группы компаний «Яндекс» достаточно данных и технологий для того, чтобы решить проблему пробок в Москве. Он отметил, что сейчас не хватает проекта в области государственно-частного партнерства, который был бы посвящен этой проблеме.